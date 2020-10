Turquía/Francia.- Turquía condena la portada del nuevo número de la revista 'Charlie Hebdo', que caricaturiza a Erdogan

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Turquía ha condenado este martes la portada del nuevo número de la revista francesa 'Charlie Hebdo', que muestra una caricatura "repugnante" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en medio de las tensiones entre ambos países.



El portavoz de la Presidencia turca, Fahrettin Altun, ha señalado que la portada es un esfuerzo "repugnante" de la publicación "para difundir su racismo y odio cultural", antes de manifestar que los dibujos "carecen de cualquier sentido real de la decencia humana".



"Es claramente el producto de un entorno cultural xenófobo, islamófobo e intolerante que el liderazgo francés parece querer para su país", ha afeado Altun en una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter.



En este contexto, ha recordado que Turquía "ha dejado claro" que se opone "a cualquier acto de violencia contra civiles y a cualquier acto de terrorismo en nombre del islam", aunque el país "no se quedará callado" ante "los repugnantes ataques a nuestra cultura y religión, sin importar de dónde vengan", ha advertido.



"Una vez más, las incitaciones racistas, xenófobas, islamófobas y antisemitas no podrán incitarnos a corresponder de la misma forma", ha agregado, negando que Turquía vaya a "doblegarse" ante "intimidación y provocaciones" basadas en una "percepción de victimización".



"Este tipo de ataques irresponsables y sin sentido a nuestra cultura sólo generarán racismo y discriminación", ha reiterado, antes de hacer un llamamiento a "todos los amigos europeos sensatos" para "luchar contra este tipo de racismo cultural primitivo, esterilidad intelectual y discurso incivilizado".



Altun también ha defendido la figura de Erdogan como el líder "más humanitario de los últimos tiempos" a la hora de acoger a "millones de refugiados" de todo el mundo. "Aquellos que no han movido un dedo para ayudar a las mujeres, los niños y los discapacitados ahora apuntan a nuestro líder con su obscenidad", ha criticado.



La portada del nuevo número de 'Charlie Hebdo', que se pondrá a la venta este miércoles, muestra a un hombre que supuestamente es Erdogan sentado en un sillón levantando la vestimenta tradicional árabe a una mujer que sostiene dos copas en una bandeja. Junto al dibujo, puede leerse "Erdogan en privado es muy divertido", mientras que el hombre, que luce un gran bigote, dice "¡Oh! ¡El profeta!".



TENSIONES



La tensión entre Francia y Turquía es máxima debido a la publicación de caricaturas de Mahoma y a las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que prometió no "renunciar a la publicación" de estos dibujos, tras la decapitación de un profesor que las mostró durante una clase.



Durante la jornada del viernes, las caricaturas fueron proyectadas en varios edificios públicos, desencadenando una oleada de críticas por parte de los países de mayoría musulmana y el llamamiento a un boicot a los bienes franceses en respuesta a las declaraciones de Macron.



Erdogan se sumó el lunes al llamamiento al boicot de los productos franceses, citando una "hostilidad contra el islam", después de cuestionar la "salud mental" de Macron. "La hostilidad con el islam se ha convertido en política en algunos países europeos, apoyada a los más altos niveles", criticó.



El asesinato de Samuel Paty ha conmocionado a Francia, donde más de 250 personas han muerto en ataques perpetrados por islamistas extremistas durante los últimos años. Entre los fallecidos hay que contar a 12 personas que trabajaban en 'Charlie Hebdo', que murieron en un atentado perpetrado en enero de 2015 en las oficinas del semanario.