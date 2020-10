Trump pone esperanza en mítines que podrían sellar su derrota

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump quiere lograr una segunda victoria, en desafío a las encuestas, recurriendo al sello distintivo de su primer triunfo: estridentes manifestaciones de campaña que él ve como una señal crucial del entusiasmo de los votantes, pero que los encuestadores dicen que solo podrían estar consolidando su derrota.

Trump celebró tres mítines el lunes, todos en Pensilvania, con tres más programados el martes y hasta cinco o seis al día previstos para el fin de semana. Los mítines están organizados a la imagen de una figura con raíces en la telerrealidad: música a todo volumen, producción ingeniosa, montajes de vídeo, discursos de calentamiento, Air Force One como telón de fondo y el propio presidente como la atracción principal. Los asistentes estallan en gritos y vítores a su llegada, y los republicanos locales dicen que es diferente a cualquier evento político que hayan visto.

Trump ha protagonizado cinco mítines en Florida y Pensilvania desde su recuperación del coronavirus, más que en cualquier otro estado, junto con repetidas paradas en Carolina del Norte, Wisconsin y Arizona. El demócrata Joe Biden ha mantenido un itinerario de viaje limitado, con dos eventos desde el debate del jueves pasado. Y cuando lo hace, la asistencia es reducida, de forma intencionada (a menudo se organizan eventos para asistencia en automóvil) para evitar la propagación del coronavirus.

Biden lleva una ventaja a Trump de aproximadamente 8 puntos porcentuales en las encuestas nacionales, según RealClearPolitics. Los contendientes están prácticamente empatados en Florida, un estado crítico para la posible victoria de cada uno. Biden lleva pequeñas ventajas en la mayoría de los estados indecisos.

‘Ola roja’

Trump se ha burlado del tamaño reducido de los eventos de Biden, se ha maravillado de su propia participación y la ha citado como una señal de una inminente “ola roja”.

Pero el impacto de los mítines está lejos de ser claro. Los republicanos dicen que recopilan datos de los asistentes y vitalizan su base de votantes, mientras que los demócratas dicen que reciben un aumento en las donaciones y ganan voluntarios.

La celebración de mítines en desafío a las recomendaciones de salud por la pandemia ha alimentado la desaprobación de los votantes a la gestión de la pandemia del presidente, reforzando el argumento clave de Biden de que Trump ha gestionado mal la primera crisis importante de su presidencia. Los encuestadores dicen que hay poca evidencia de un impulso como resultado de los eventos.

“Los mítines de Trump, aunque claramente bien recibidos por la base, no han hecho nada para inclinar la balanza en la dirección del presidente Trump”, dijo Tim Malloy, encuestador de la Universidad de Quinnipiac.

Alan Abramowitz, profesor de la Universidad de Emory, que estudió el impacto de Trump en los ciclos 2016 y 2018, dice que no movieron la aguja en los estados donde se realizaron. Espera lo mismo en 2020. “No parece que esté obteniendo ningún beneficio adicional”, dijo.

Por su parte, Biden dijo el lunes en Pensilvania que la razón por la que su estrategia es diferente es que no quiere organizar eventos que propaguen ampliamente el virus. “Todos usan máscara y hacen todo lo posible para distanciarse socialmente”, señaló.

