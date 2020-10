Trump apunta al corazón del medio oeste, mientras Biden corteja a Georgia

US President Donald J. Trump speaks during a campaign visit to Capital Region International Airport, Lansing, Michigan, USA, 27 October 2020. EFE/EPA/JEFFREY SAUGER

Washington, 27 oct (EFE).- A una semana de las elecciones de EE.UU., Donald Trump apuntó directamente al corazón del medio oeste con promesas de proteccionismo comercial y ayuda a las industrias de combustibles fósiles, mientras que su rival, Joe Biden, se atrevió a cortejar a Georgia, donde un demócrata no gana desde 1992.

"¡Estas elecciones son una cuestión de supervivencia económica para Michigan!", clamó Trump durante un mitin en el aeropuerto de Lansing, la capital estatal.

El gobernante argumentó que sus políticas comerciales traerán nuevas inversiones a la industria del automóvil de esa región y prometió que protegerá la fragmentación hidráulica o "fracking", una controvertida técnica de extracción de gas y petróleo que tiene un peso importante en Michigan y otros estados clave, como Pensilvania.

Trump volvió a acusar a Biden de querer "abolir la industria petrolera" y prohibir el "fracking", a pesar de que el demócrata repetidamente ha negado su intención de restringir esa práctica.

La campaña de Trump asegura que unas 10.000 personas acudieron al evento a pesar de que la temperatura apenas superaba los cero grados centígrados y no paraba de caer una fina lluvia.

Michigan tiene una importancia especial para el mandatario porque, en 2016, fue el primer candidato republicano en ganar ese estado desde 1988, año en el que los demócratas impusieron su poderío.

Asimismo, Trump aprovechó para atacar a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, dos semanas después de que más de una docena de personas vinculadas a una milicia de extrema derecha fueran detenidas y acusadas de planear su secuestro y posible asesinato.

"No creo que yo le guste mucho a ella (Whitmer)", dijo con sorna Trump, quien sin pruebas arrojó dudas sobre los planes para secuestrarla y dudó de que sean ciertos, en contradicción con el FBI.

En respuesta, el público comenzó a corear "¡enciérrenla, enciérrenla!"", un lema que ya usaron sus simpatizantes en 2016 para atacar a la que entonces fuera su rival, Hillary Clinton.

PRIMER EVENTO DE CAMPAÑA DE MELANIA

Paradójicamente, casi al mismo tiempo, la primera dama, Melania Trump, reconoció en un mitin en Pensilvania que, a veces, no le gusta la forma en la que se expresa su marido.

"No siempre estoy de acuerdo con la forma en al que dice las cosas", dijo despertando las risas del público, pero matizó: "Es importante para él hablar directamente con la gente que representa".

Melania, que hasta ahora no había hecho campaña en solitario por su esposo, concentró su mensaje en la pandemia y acusó directamente a Biden de haber politizado esa tragedia.

"Ahora sugiere que él podría haber hecho un mejor trabajo. Bueno el pueblo estadounidense puede mirar a los 36 años de Joe Biden en el Congreso y los ocho años en la Vicepresidencia y determinar si creen que finalmente podrá hacer algo para el pueblo estadounidense", arremetió.

BIDEN CONTRA LOS "CHARLATANES"

Entretanto, Biden visitó una zona rural de Georgia, un estado tradicionalmente republicano y donde un demócrata no gana desde 1992, pero donde las encuestas muestran una carrera más apretada en estas elecciones debido a un posible aumento de la participación de afroamericanos e hispanos.

Rodeado de pinos y banderas, Biden dio un discurso pausado y solemne en el que citó al papa Francisco y al expresidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945), venerado en EE.UU. por haber sacado al país de la Gran Depresión y haberlo guiado en la Segunda Guerra Mundial.

Biden quiso perfilarse como el heredero de Roosevelt y prometió que ayudará a EE.UU. a superar este difícil momento histórico, definido por la polarización política, la pandemia y las protestas contra el racismo.

"Una y otra vez a lo largo de nuestra historia -avisó-, hemos visto charlatanes, estafadores y falsos populistas que buscaban jugar con nuestros miedos, que apelan a nuestros peores instintos y usan las costras de nuestras heridas más antiguas para su propio beneficio político. Aparecen cuando la nación ha sido golpeada de la manera más fuerte y cuando somos más vulnerables".

Además, su discurso estuvo lleno de referencias a su fe católica y, citando una reciente encíclica del papa, pidió amparo ante el "populismo falso" que apela a los instintos "más bajos y egoístas".

OBAMA SE BURLA DE TRUMP

Como parte del impulso final, la senadora demócrata y aspirante a la Vicepresidencia, Kamala Harris, protagonizará hoy dos eventos en Nevada; mientras que el expresidente Barack Obama acudió al estado clave de Florida, donde se burló de Trump y arremetió contra él por el manejo de la pandemia.

"Déjenme decir una cosa, -empezó- yo he vivido en la Casa Blanca durante un tiempo".

"¿Saben? Es un ambiente controlado. En la Casa Blanca, puedes tomar medidas para evitar ponerte enfermo. Excepto este tipo (Trump), que parece incapaz de hacerlo. Ha convertido la Casa Blanca en una zona de guerra", se mofó Obama.

Actualmente, las encuestas dan a Biden el liderazgo con un 52,1% del voto popular, mientras que Trump acumula el 43 %, según la media ponderada que elabora la web especializada FiveThirtyEight.