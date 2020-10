Trudeau se emociona al hablar sobre los temores de su hijo pequeño y covid-19

En la imagen, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. EFE/EPA/STR/Archivo

Toronto (Canadá), 27 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se emocionó este martes durante una rueda de prensa cuando explicó que su hijo pequeño le preguntó recientemente con temor si la covid-19 será permanente, a la vez que advirtió a los canadienses que este invierno va a ser "duro".

Las declaraciones de Trudeau se producen el mismo día en que se espera que Canadá alcance la cifra de 10.000 fallecidos por la covid-19 y a pocos días de la celebración de la tradicional fiesta de Halloween, en la que niños de todas las edades recorren las calles de Norteamérica disfrazados para solicitar caramelos a los vecinos.

"Mi hijo de 6 años me preguntó hace unas pocas semanas: 'Papá, ¿covid-19 es para siempre?'. Está en primero, se suponía que iba a ser su gran año como un chico mayor y ni siquiera pueden cantar en clase", reveló de forma emocional el primer ministro canadiense.

Trudeau añadió que es "frustrante tener que explicar a tus hijos que en muchas partes del país, como aquí en Ottawa, no vamos a salir a pedir caramelos este fin de semana. Y es frustrante saber que a menos que realmente seamos cuidadosos, puede que no se produzcan las reuniones familiares que queremos tener en Navidad".

El primer ministro canadiense también reconoció la frustración de gran parte de la población con la información a veces contradictoria y las restricciones provocadas por la covid-19.

"Esto es un asco, realmente lo es, el tener que sufrir una segunda ola", declaró para añadir que "va a ser un invierno duro".

Pero Trudeau también quiso ofrecer esperanza en medio del rápido aumento de los casos del coronavirus SARS-CoV-2 en todo el país al señalar que pronto llegarán vacunas contra la enfermedad y que tras el invierno llegarán la primavera y el verano.

"Vamos a superarlo. Las vacunas están en el horizonte. La primavera y el verano vendrán y serán mejor que este invierno. Es frustrante tener que pasar por esta situación", declaró.

En las últimas 24 horas, Canadá ha registrado 2.036 nuevos casos del SARS-CoV-2 y el número de fallecidos se situaba en 9.999 personas con un total de 222.248 infecciones.

Las provincias de Quebec y Ontario son las más castigadas del país con 963 y 827 casos hoy.