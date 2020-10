Tom Brusse tiene un mensaje para Melyssa y, además, responde a los que cuestionan su relación con Sandra

MADRID, 27 (CHANCE)



Una vez terminado el que se ha convertido en uno de los programas estrella de la temporada, "La isla de las tentaciones", Tom Brusse ha dejado de esconder su relación con Sandra y presume de su chica por las calles de la capital. El marroquí y la atractiva morena que le hizo caer en la tentación durante su aventura en República Dominicana están más felices que nunca y, pasean su amor ajenos a los que les acusan de montajistas para sacar rentabilidad económica de su affaire.



Tom, que confiesa estar "muy bien" con Sandra, responde a los que no se creen esta relación y les dice "que sigan hablando, que sigan hablando". Aunque el empresario afirma que "no puedo hablar, lo siento", no puede disimular lo enamorado que está de su chica y acaba desvelando que "estamos muy felices".



Para la que fue su novia durante ocho meses y que también ha rehecho su vida con un portugés, Melyssa, Tom también tiene un mensaje: "Que le vaya bien, le deseo lo mejor. Espero que sea feliz". Eso sí, evita hablar de su último enfrentamiento tanto con la catalana como con su exsuegra, respondiendo un misterioso "lo voy a decir mañana u otro día" que, no nos vamos a engañar, suele a exclusiva hablando de su ex.



