Tenis.-Renombrar la Caja Mágica como Rafa Nadal cuando se retire queda sobre la mesa, como pedía el entorno del tenista

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Renombrar la Caja Mágica como 'Rafa Nadal' cuando se retire el deportista ha quedado sobre la mesa, a la espera del próximo mes, tal y como ha pedido el entorno del tenista, conseguido gracias a los apoyos de Más Madrid y PSOE, la abstención de PP y Cs y el rechazo de Vox, proponente de la moción.



Ha sido el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal en el que ha defendido la iniciativa. "Si hay algo que nos une a los españoles es el deporte", ha destacado, antes de alabar las proezas deportivas de Nadal, hijo adoptivo de Madrid desde 2014.



El edil ha detallado en Cibeles que tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, le transmitieron que el entorno de Nadal, haciendo gala de su "modestia", no se sentía cómodo con una moción que pretendía la redenominación ahora mismo, en activo.



Ha sido Cs quien ha propuesto una transaccional para añadir la coletilla de que el homenaje llegará cuando se retire de los campeonatos profesionales y el PSOE quien ha logrado que el punto se quede encima de la mesa, hasta el siguiente Pleno, en virtud del reglamento.



La concejala socialista Mar Espinar ha señalado que ha sido el entorno de Nadal el que pedía que no se debatiera la moción "porque no es el momento" y porque le genera un "conflicto de intereses". "Vamos a pedir que se quede en la mesa y que se debata en el Pleno que se considere, con el consentimiento de Rafa Nadal, historia viva del deporte", ha expuesto.



Espinar ha llegado a afirmar que el tenista es "ejemplo de concordia" y ha cargado contra la proposición de Vox porque va en contra del deseo del deportista, que "no desea que se haga política con su figura" en algo que, más que política, es "politiqueo".



Sus palabras han sido apoyadas por la concejala de Más Madrid Mar Barberán, que ha replicado a Vox que historia no es sólo la que hace Nadal sino también la histórica de las placas que están retirando, como la del socialista Francisco Largo Caballero.



El concejal de Vox se ha defendido de las críticas recordando que, como concejal del PP, puso una calle a Margaret Thatcher pero también otra a Karl Marx. "Somos tan demócratas y constitucionalistas como el que más", se ha defendido.