Tasas podrían necesitar un doble empujón de vacuna y Biden

(Bloomberg) -- Una contundente victoria electoral de los demócratas combinada con buenas noticias sobre una vacuna contra el coronavirus es una de las pocas situaciones que podría sacar al mercado de tasas de Estados Unidos de su letargo.

“Es probable que cualquier resultado de las elecciones que no sea una barrida demócrata mantenga el mercado dentro del rango y, como resultado, la volatilidad debería disminuir”, asegura Jamie Anderson, jefe de operaciones en EE.UU. del administrador de activos Insight Investment, que supervisaba alrededor de US$946.000 millones en septiembre. Para generar un movimiento sostenido más alto en la volatilidad realizada a lo largo de la curva de EE.UU., “el mercado necesita abrirse paso a través de los niveles de resistencia”, asegura.

En su opinión, es más probable que eso suceda si los demócratas ganan la Casa Blanca junto con la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones del próximo mes, y el mercado recibe noticias positivas sobre el momento o la eficacia de las vacunas contra el covid.

Las encuestas muestran actualmente que hay una buena posibilidad de una barrida demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, aunque el resultado sorprendente de 2016 ha elevado los llamados a la cautela. Mientras tanto, las posibles vacunas contra el covid-19 permanecen en las etapas de prueba y desarrollo, y aún no hay certeza sobre su probable eficacia.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ha mantenido firmemente dentro de un rango de 0,5% a 1% desde finales de marzo, y la volatilidad se está hundiendo por debajo de los niveles anteriores al covid en varias partes del mercado de tasas. La volatilidad implícita para las opciones a un mes en los swaps a 2 y 5 años es significativamente menor que antes de que los temores de una pandemia llegaran a Estados Unidos en marzo, y la volatilidad real es incluso menor que eso, dice Anderson.

“La volatilidad de los swaps a 2 y 5 años solo volverá a cobrar vida si las noticias positivas hacen que la Fed reconsidere la necesidad de un ajuste”, dice.

Por supuesto, la volatilidad de las tasas no está completamente muerta. Si bien el extremo delantero de la curva se ha silenciado, ayudado en gran parte por la respuesta monetaria masiva de la Reserva Federal a la pandemia, ha habido signos de vida en el extremo más largo.

Los futuros de los bonos del Tesoro en las últimas semanas mostraron una construcción de posición significativa que se beneficiaría de un repunte en los rendimientos a más largo plazo, aunque los operadores están empezando a retroceder. El resultado final de esas apuestas dependerá en gran medida del resultado de las elecciones y del camino hacia una vacuna exitosa.

