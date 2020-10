Táchira y Deportivo Lara arrancan fuerte en la liga de fútbol en Venezuela

El Deportivo Táchira se impuso 1-2 en su visita al victoria al Monagas, uno de los equipos que más ha padecido la covid-19. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Táchira. EFE/Jhonny Parra/Archivo

Caracas, 26 oct (EFE).- El Deportivo Lara y el Deportivo Táchira empezaron con fuerza la liga venezolana de fútbol que terminó este lunes una primera y extraña jornada tras el parón obligado por el covid-19, que deja a ambos equipos como líderes de los dos grupos en que ha quedado dividida la primera división por la pandemia.

Estas son las claves de la jornada.

1.- DOS LÍDERES, UN EXTRAÑO CALENDARIO

Los equipos han quedado divididos en dos grupos, el A, con 9 conjuntos y el B, con ocho.

Sin embargo, por las peculiaridades de esta temporada de pandemia el grupo A ya lleva cuatro jornadas, mientras que el B está terminando ahora la primera.

De ese modo, el Lara es un líder sólido tras cuatro jornadas con dos victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, el Táchira apenas ha disputado un partido que ha ganado 1-2 en su victoria al Monagas, uno de los equipos que más ha padecido la covid-19, pues varios de sus miembros se contagiaron

2.- CUATRO EQUIPOS SIN VICTORIA

Cuatro equipos del grupo A todavía no conocen la victoria, Puerto Cabello, Carabobo, Estudiantes de Mérida y Atlético Venezuela.

Atlético Venezuela es el colista, un equipo que ha podido rescatar dos puntos, los mismos que Estudiantes, que, sin embargo, sigue vivo en la Copa Sudamericana tras ser eliminado de la Libertadores.

Los merideños han apostado claramente por las competencias continentales y no por la liga local.

3.- CARACAS COMIENZA CON VICTORIA

El otro equipo que disputa competiciones continentales es el Caracas, que jugará con Vasco da Gama el miércoles por la Copa Sudamericana tras ser eliminado de la Libertadores.

En la primera jornada del Grupo B, el Caracas venció 1-0 al Zamora con un gol de Saúl Alejandro Guarirapa Briceño, con lo que hila su buena trayectoria continental con la de la liga venezolana.

4.- UNA SORPRESA MINERA

El Mineros de Guayana, un equipo asediado por las deudas y la mala situación económica, ha recuperado el tino tras tres partidos del Grupo A con siete puntos, los mismos que el líder Lara y Yaracuyanos, aunque con un partido menos.

El equipo de Ciudad Guayana es el único de su grupo que no ha perdido ningún partido, ha ganado dos y empatado uno. Han anotado siete goles y encajado cuatro.

Tras haber ganado a Atlético Venezuela y Yaracuyanos, ha empatado con Carabobo. Este martes jugará un emocionante partido con el líder Lara.

5.- UN CALENDARIO PLAGADO

El fútbol venezolano entra a partir de hoy en un bucle constante de partidos con duelos diarios de ambos grupos pese a la diferencia entre el número de partidos que se han disputado en cada uno de ellos hasta la fecha.

El calendario está marcado no solo por la covid-19, sino también por la Sudamericana.