Sudamericanos en Europa: Correa asiste con Atlético y Marchesín frena al Olympiacos

Ángel Correa (Argentina) y Luis Suárez (Uruguay): El volante argentino Ángel Correa firmó su primera asistencia europea de la temporada al poner el pase para el segundo tanto del Atlético de Madrid en el triunfo ante el Salzburgo (3-2) en la segunda jornada de la Champions League.

Pocos minutos después de que iniciara la segunda parte (52), el futbolista de 25 años filtró un balón al área para que el portugués Joao Félix firmara el 2-2 parcial.

Correa, que repitió como titular en el equipo de Diego Simeone, no había participado directamente en una jugada de gol desde que el Atlético venció a Granada (6-1) en su debut liguero, cuando firmó dos asistencias y un tanto.

Por su parte, Luis Suárez salió de inicio para llegar así a 100 encuentros disputados en competiciones de la UEFA, 62 de ellos en la Champions League.

El 'Pistolero' uruguayo, que suma 47 goles y 36 asistencias en Europa, se quedó sin ver puerta y fue reemplazado por Thomas Lemar en la recta final del encuentro (82).

En tanto, los defensores brasileños Felipe y Ronan Lodi mantuvieron su condición de titulares, mientras el uruguayo Lucas Torreira volvió a salir desde la banca para disputar los últimos ocho minutos del encuentro luego de reemplazar al mexicano Héctor Herrera.

Agustín Marchesín (Argentina): El arquero de 32 años tuvo un papel clave en el triunfo del Porto ante el Olympiacos (2-0) que sirvió para que los 'Dragones' recortaran distancias en la clasificación colocándose en la segunda posición del Grupo C con tres unidades, tres menos que el Manchester City.

El cancerbero argentino realizó tres oportunas atajadas; en especial, la última, cuando tapó un disparo raso de Koka faltando dos minutos para el silbatazo final.

El ex jugador de Lanús firmó así su segunda puerta a cero consecutiva, y la tercera en lo que va de la campaña.

Por otro lado, el brasileño Otavio volvió a ser titular para disputar 70 minutos del encuentro antes de ser sustituido por Marko Grujic, mientras Evanilson, autor del tanto de la victoria ante Gil Vicente (1-0) en la última jornada liguera, disputó los últimos 20 minutos del encuentro tras salir desde la banca.

En tanto, el colombiano Matheus Uribe disputó los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla por una dura entrada sobre un contrario.

Alisson Becker, Roberto Firmino y Fabinho (Brasil): El Liverpool se afianzó como líder del Grupo D tras vencer al Midtylland danés (2-0) cosechando su segunda victoria en la competición europea.

El brasileño Alisson Becker debutó en la presente temporada de la Champions League luego de perderse el encuentro ante el Ajax (1-0) debido a una lesión en el hombro.

El arquero tuvo una noche relativamente tranquila, sin embargo, estuvo atento para realizar dos paradas para mantener la puerta a cero, algo que no ocurría desde que el Liverpool se impuso al Chelsea (2-0) el 20 de septiembre pasado.

En tanto, Roberto Firmino entró desde la banca para sustituir al goleador Diogo Jota (81), aunque se quedó sin ver puerta.

Fabinho, por su parte, repitió en el cuadro titular de Jürgen Klopp, pero tuvo que ser reemplazado pasada la media hora debido a una lesión.

Tras el encuentro, el entrenador alemán lamentó la lesión del centrocampista.

"Era lo último que necesitábamos. Fue en la corva. No lo sintió demasiado, pero ya no pudo correr y eso no es bueno en su posición. Tendremos que hacer pruebas para saber más, pero no es bueno", reconoció el entrenador en declaraciones a la televisión inglesa.

