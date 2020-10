Portaltic.-Ya están disponibles en España el portátil Surface Laptop Go y el nuevo modelo de Surface Pro X de Microsoft

27/10/2020 Surface Laptop Go (derecha) y Surface Pro X (izquierda) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Microsoft ha anunciado que su portátil Surface Laptop Go y el nuevo modelo de Surface Pro X ya están disponibles en España, así como los auriculares inalámbricos Surface EarBuds de color grafito.



La compañía presentó a principios de este mes sus nuevos modelos de la familia de dispositivos Surface, con el portátil Laptop Go y la actualización del modelo Surface Pro X con el procesador Microsoft SQ 2.



El nuevo Surface Laptop Go cuenta con una pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas, un amplio 'trackpad' y un teclado de tamaño completo con un recorrido de teclas de 1,3 milímetros.



Además, este dispositivo cuenta con un lector de huella incorporado en el propio botón de encendido, incluye un procesador de cuatro núcleos Intel Core i5 de 10ª generación y tiene una memoria RAM de hasta 16GB y 256GB de almacenamiento.



El Surface Laptop Go está disponible en color platino desde este 27 de octubre por un precio de 629 euros y puede obtenerse a través de Microsoft Store y los retailers habituales.



Por su parte, el nuevo Surface Pro X cuenta con un nuevo procesador personalizado de última generación, Microsoft SQ 2, y ahora además de en color negro mate, también está disponible con un acabado platino.



Este portátil ofrece un mayor rendimiento y una duración de batería de hasta 15 horas, así como tres nuevos colores para el teclado Signature Keyboard: platino, azul hielo y rojo amapola, con espacio para cargar de forma inalámbrica y guardar el lápiz Surface Slim Pen. El nuevo modelo de Surface Pro X está disponible por un precio de entrada de 1.699 euros.



Además, la compañía ha anunciado que ahora sus auriculares inalámbricos Surface EarBuds también están disponibles en color grafito por un precio de 219,99 euros.