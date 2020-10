Pjanic: "Estoy aquí para jugar"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman (d) y el bosnio Miralem Pjanic (i) en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez/Archivo

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El jugador bosnio del Barcelona Miralem Pjanic, que en el primer tramo de temporada todavía no se ha asentado como titular, recordó que fichó por el club azulgrana "para jugar".

En la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones que este miércoles se disputará en Turín ante el JUventus, club que dejó el pasado verano para firmar por el Barça, admitió que en los grandes clubes "hay mucha competencia" y opinó que puede jugar con Sergio Busquets y Frenkie de Jong en la medular.

"Hay mucha competencia en los grandes clubes. Estoy aquí para jugar, para ayudar a mi club, y a mi equipo y es normal que quiera jugar. Y claro que los tres -Busquets, De Jong y él- podemos jugar juntos. Lo único que puedo hacer es entrenar bien y después esperar que el entrenador decida", señaló.

Pese a su insistencia en jugar más minutos, Pjanic reconoció que todavía se está "adaptando" después de sumarse más tarde a la disciplina azulgrana al dar positivo por la covid-19.

"Estoy bien, a disposición del entrenador, y quiero ayudar al equipo tanto en 'Champions' como en la Liga. Lo único que me importa es que el equipo esté bien y hacer una buena temporada. En la Liga no está la cosa cómo queremos, pero la temporada es larga. Este equipo con la calidad que tiene puede hacer muchas cosas", añadió.

Pjanic confía en jugar mañana contra su exequipo, en un partido que prevé que será "muy difícil" ante un rival que calificó de "muy bueno".

"Será un partido muy difícil y combativo. Somos dos escuadras que queremos acabar primeros de grupo", zanjó el centrocampista balcánico.