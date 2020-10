Piden a Bukele que se garanticen los DDHH de los salvadoreños en zonas fronterizas

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 26 oct (EFE).- Autoridades de la Diócesis de la localidad de Chalatenango (norte) pidieron este lunes al presidente Nayib Bukele que ordene a la Fuerza Armada respetar los derechos humanos de las personas que viven en una zonas fronterizas.

La semana pasada, Bukele ordenó reforzar la presencia militar en los puntos fronterizos con Honduras de cuatro municipios de Chalatenango.

Lo anterior fue luego de que los alcaldes de esas cuatro localidades llegaran a la Asamblea Legislativa para mostrar su desacuerdo por la presencia militar en los denominados puntos ciegos, porque "no existe un control de una autoridad migratoria", ni "una explicación de la presencia militar en la zona".

"Es evidente que intentan pasar droga o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales", expresó Bukele en sus redes sociales tras la orden.

Según la Presidencia, "los pasos no autorizados son utilizados para el tránsito de personas y mercadería de forma irregular" y justificó que "los militares, además de evitar el ingreso de personas contagiadas con el coronavirus, brindan apoyo en la prevención de delitos como el narcotráfico y el contrabando de productos".

Sin embargo, autoridades de la Diócesis de Chalatenango señalaron en un comunicado que a las personas de estas zonas, en su mayoría campesinos y agricultores, "se les ha criminalizado por parte de las autoridades militares".

"Pedimos al presidente que ordene a las unidades militares desplegados en las comunidades de puntos fronterizos, que garantice el respeto de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, al libre tránsito para realizar sus tareas agrícolas, ganaderas y comerciales", indicaron.

Señalaron que "en estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad".

"Ellos no son narcotraficantes", agregaron.

Diversas organizaciones de derechos humanos también se pronunciaron este lunes por la situación que se ha denunciado y pidieron a Bukele que retire a las unidades militares de los lugares.