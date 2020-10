ONU.- Guterres subraya que la misión de Naciones Unidas es "más importante que nunca"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado durante la celebración del 75 aniversario de la fundación de la ONU que su misión es "más importante que nunca" y ha insistido en el llamamiento para cumplir ambiciones como la prevención de conflictos, impulsar el desarrollo sostenible y la defensa de los Derechos Humanos, todo bajo el paraguas de la cooperación internacional.



"En su nacimiento, las Naciones Unidas fueron un símbolo de unidad mundial. Hoy en día es el epicentro", ha destacado Guterres durante la ceremonia oficial para conmemorar el Día de Naciones Unidas.



El secretario general ha vuelto a destacar la importancia de la cooperación internacional como "la única manera de derrotar la pandemia de la COVID-19, la emergencia climática, el aumento de la desigualdad y la propagación del odio".



Por su parte, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, ha aprovechado su intervención para reconocer el valor de Naciones Unidas y de su personal.



"Desde los campamentos de refugiados hasta las operaciones de mantenimiento de la paz, he sido testigo personalmente de su entusiasmo y sus logros en condiciones muy difíciles", ha asegurado. Poniendo alimentos en las manos de personas, formando trabajadores sanitarios, proporcionando material escolar y ayudando a mantener la paz, Bozkir ha agradecido la labor de todos los trabajadores.



Para acompañar este agradecimiento, cuatro miembros del personal de la ONU han compartido sus perspectivas desde el terreno en este acto de celebración.



Moise Bello, que ha estado más de 15 años en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) en África Central, ha sido uno de estos protagonistas. Bello ha descrito como un "honor compartido" el reconocimiento que el PMA se llevó a principios de este mes con el Premio Nobel de la Paz.



"No puede haber paz sin luchar contra el hambre, sin acabar con el hambre y no podemos acabar con el hambre cuando hay conflicto", ha resaltado.



Edem Wosornu ha sido otro de los trabajadores de Naciones Unidas que ha compartido su experiencia como miembro de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Ha explicado que lo que le ha hecho "seguir adelante en todos estos años es que la gente persevera".



Por último, el vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), el embajador Collen Vixen Kelapile de Botsuana, ha abogado por la solidaridad y cooperación mundiales para la recuperación tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que se deberá basar en "los tres pilares de paz, desarrollo y Derechos Humanos" de la ONU.