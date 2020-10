Melania no siempre está de acuerdo con la forma en que Trump dice las cosas

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, antes de partir de la Casa Blanca a un acto de campaña, este 27 de octubre de 2020. EFE/Jim Lo Scalzo

Washington, 27 oct (EFE).- La primera dama de EE.UU., Melania Trump, admitió este martes que no siempre está de acuerdo con la forma en que su esposo y presidente del país, Donald Trump, dice las cosas y agradeció el "amor" que recibió su familia tras ser diagnosticada con la covid-19.

"Por primera vez en la historia, los ciudadanos de este país pueden escuchar directa e instantáneamente a su presidente todos los días a través de las redes sociales. No siempre estoy de acuerdo con la forma en que dice las cosas, pero es importante para él hablar directamente a las personas a las que sirve", señaló la primera dama, cuyo comentario arrancó aplausos y risas, en un acto de campaña en el estado de Pensilvania.

En su primera actividad proselitista desde su participación, a mediados del año pasado en un acto en Florida, la primera dama aseguró haber sentido los efectos de la pandemia "no solo como paciente, sino como madre y esposa preocupada".

"Todos sabemos que el espíritu estadounidense es más fuerte que este virus, hemos demostrado que podemos y superaremos este desafío inesperado", defendió durante su intervención en el acto, donde la exasesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway hizo de presentadora.

El pasado 2 de octubre, el presidente estadounidense anunció que él y la primera dama habían dado positivo en covid-19 y días después se conoció que Barron, el hijo de la pareja, también había contraído la enfermedad, pero no experimentó síntomas.

Melania Trump criticó a los demócratas, al considerar que anteponen su propia agenda al bienestar del pueblo estadounidense y de tratar de crear "una división en algo que no debe ser partidista", en alusión a la posible vacuna contra el virus.

"Los niños que ven y aprenden sobre la política en nuestro país merecen una mejor muestra de responsabilidad política", se quejó.

También se pronunció sobre el rival electoral de su marido en las elecciones del próximo 3 de noviembre, el candidato demócrata Joe Biden, y cuestionó que atacara la decisión de Trump de prohibir los viajes desde China.

"Ahora sugiere que podría haber hecho un mejor trabajo. El pueblo estadounidense puede mirar los 36 años de Biden en el Congreso y los ocho años en la Vicepresidencia y determinar si creen que finalmente podría ser capaz de hacer algo", subrayó.

El pasado 20 de octubre, la primera dama canceló su viaje a Pensilvania debido a que todavía tenía una "tos persistente" por la covid-19.

El estado de Pensilvania se ha convertido en un estado clave, ya que después de que votar durante dos décadas a favor del aspirante presidencial demócrata, Trump dio la sorpresa y se impuso allí en 2016.