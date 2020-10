Marquinhos, el eslabón que une al PSG

Capitán, defensor, centrocampista... Marquinhos, que heredó este verano (boreal) el brazalete del Paris SG, ejerce esta temporada de ligazón en un equipo desestabilizado por las ausencias y que se enfrenta al Basaksehir Estambul este miércoles en Liga de Campeones (17h55 GMT).

"Él es el corazón y el alma del equipo, es por ello que debe jugar en el corazón del juego". La declaración fue firmada por Thomas Tuchel, después de la victoria 4-0 ante el Dijon el sábado en Ligue 1.

Ante el colista del campeonato francés, el entrenador alemán había reubicado al brasileño de 26 años, defensor central, como volante defensivo, puesto que ya ocupó en varias ocasiones la pasada temporada.

Aunque ello ocasionó algunas lagunas en defensa, probablemente por la falta de automatismos, 'Marqui' estuvo en el inicio de la jugada que dio lugar al primer gol, obra del italiano Moise Kean.

"Cuando él está en el centro, puede ayudar a todos los jugadores", lo alabó Tuchel.

- Lesionados en la medular -

Unas palabras que anticipan el rol que el brasileño podría jugar más a menudo, en la construcción, un sector del juego parisino que se resintió el martes pasado contra el Manchester United, cuando los Diablos Rojos se impusieron 2-1 en el Parque de los Príncipes en la primera fecha de la Champions.

El engranaje entre líneas se presenta como un rompecabezas el miércoles en Estambul ante el Basaksehir. Marco Verratti, Ander Herrera y Julian Draxler están lesionados...

Será muy posiblemente una ocasión suplementaria para volver a ver a 'Marqui' en la medular, máxime cuando el polivalente defensor Thilo Kehrer regresa y puede ejercer en la zaga.

Este cambio de papel ilustra la nueva dimensión en el edificio parisino del jugador de Sao Paulo, adquirida en la última 'Final 8' en Portugal.

Unos metros por delante de Presnel Kimpembe y Thiago Silva, Marquinhos fue goleador decisivo en dos ocasiones con ese papel, en ambas servido por Neymar.

En cuartos contra el Atalanta (2-1) igualó justo antes del final del tiempo reglamentario, y después en semifinales contra el RB Leipzig (3-0) abrió el marcador de cabeza.

"Al principio me incomodó un poco, hoy me siento bien adaptado (...) Es cada vez más algo normal, intento adaptarme lo más rápido posible y no perder las funciones propias de cada posición", comentó Marquinhos a la prensa brasileña.

- Tres derrotas en su ausencia -

Por el momento está cumpliendo con éxito su rol camaleónico: con la Seleçao, en la que Tite lo coloca como defensor central, marcó el primer gol de las eliminatorias sudamericanas al Mundial-2022, contra Bolivia (victoria 5-0).

Su eficacia jugó a su favor para suceder a su compatriota Thiago Silva en la capitanía del PSG. Una herencia lógica para Marquinhos, quien suma ocho temporadas y 288 partidos con el conjunto parisino, siendo el segundo con mayor experiencia en el equipo después de Verratti.

Sus ausencias se hacen notar cada vez más: cada vez que el PSG ha perdido esta temporada el brasileño no estaba sobre el césped. Primero por haber contraído el covid-19 (derrotas contra Lens y Marsella), y después por descanso ante el United.

En un grupo que ha perdido este año a varios de sus líderes (Silva, Cavani), Marquinhos juega un papel principal. En Estambul, donde la victoria se antoja vital para el PSG, el eslabón principal del PSG estará probablemente de regreso.

av/rg/jed/smr/iga/gh