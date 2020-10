Los Dodgers se deciden por Gonsolin y los Rays se van con Snell para el Sexto Partido

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles Tony Gonsolin lanza una bola ante los Rays de Tampa Bay, durante el segundo partido de la Serie Mundial de las Grandes de Béisbol disputado en el Globe Life Field de Arlington, Texas (EE.UU.), el 21 de octubre de 2020. EFE/Tannen Maury

Arlington (Texas, EE.UU.), 26 oct (EFE).- Jornada de descanso en la competición de la Serie Mundial que sirvió como antesala de lo que será el Sexto Partido, que dará a los Dodgers de Los Ángeles la primera oportunidad de conseguir el título de campeones y a los Rays de Tampa Bay la opción de completar otra reacción más.

Ambos equipos buscarán conseguir esos objetivos y para ello, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, defendió este lunes el haber elegido al derecho Tony Gonsolin como su abridor del partido.

Lo anterior significa que se va a ir de nuevo con la utilización al máximo del bullpen dando descanso a los abridores estelares de cara a si se tiene que jugar un Séptimo Partido o quiere asegurar la posible victoria en las últimas entradas del Sexto Juego.

"No tengo ninguna duda que va a realizar una buena labor para mantenernos en el partido desde el principio y luego veremos a ver lo que sucede", comentó Roberts. "Tenemos un gran pitcheo y hasta ahora todos han respondido con una gran labor que nos ha permitido tener la ventaja en la serie (3-2)".

Gonsolin, que dejó récord de 2-2 y 2.31 de efectividad durante nueve juegos (ocho aperturas) en la ronda regular, no ha tenido el mismo éxito en la postemporada.

Después de no ver acción en la Serie del Comodín y en la Serie Divisional, abrió el Segundo Partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos, en sustitución de Clayton Kershaw, que no pudo lanzar ese día por problemas en la espalda.

Gonsolin fue castigado con cinco carreras en 4.1 entradas de trabajo en el montículo.

El derecho de 26 años volvió a lanzar en el Séptimo Partido de la misma serie y le fabricaron dos carreras en dos entradas.

En la Serie Mundial, trabajó en el Segundo Partido y permitió una carrera en 1.1 episodios. En total, le han conectado tres cuadrangulares en 7.2 episodios en la postemporada.

"Cada partido es una historia completamente nueva y por lo tanto no tenemos ninguna duda que Gonsolin nos va a ayudar a luchar por el triunfo", reiteró Roberts, que podría tener también listo de inmediato al zurdo mexicano Julio Urías, de 24 años.

Los Dodgers que disputan su vigésimo cuarto "Clásico de Otoño" buscan conseguir el séptimo título de campeones, que no tienen en su poder desde 1988, 32 años de sequía.

Mientras que los Rays tratarán de mantenerse con vida y una de las claves será el trabajo que realice el abridor estelar, el zurdo Blake Snell, desde el montículo del Globe Life Field, de Arlington (Texas), la sede burbuja neutral donde se disputa la Serie Mundial.

Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en el 2018, esta temporada tuvo marca de 4-2 con 3.27 de efectividad en la ronda regular y hasta ahora tiene foja de 1-2 con 3.33 de efectividad durante cinco aperturas en la postemporada.

En su más reciente salida, el Segundo Partido de la Serie Mundial, tiró 4.2 entradas y permitió dos carreras con cuatro boletos y nueve ponches.

Ahora Snell, de 27 años, se encuentra ante el partido más decisivo de su carrera porque tendrá que ser el pilar principal en el que los Rays intenten una vez más encontrar la manera de reaccionar de manera ganadora.

En el transcurso de la postemporada, los Rays siempre han encontrado una manera de ganar.

La consistencia hizo actos de presencia en los momentos delicados con el pitcheo indicado, han dado el imparable clave o han realizado la espectacular jugada necesaria para inclinar el juego a su favor.

Aunque no es algo realista, las jugadas heroicas casi son de esperarse.

Pero pese a tener tantas oportunidades, los Rays nunca encontró la manera de remontar en el Quinto Partido de la Serie Mundial que al final perdieron por 4-2 y se quedaron al borde de la eliminación (2-3) al mejor de siete.

Los Rays saltarán el martes al diamante del Globe Life Field sin pensar en la eliminación sino todo lo contrario que tienen todavía capacidad de remontar y seguir en la lucha por el título del Clásico de Otoño.

El más convencido de esa realidad que pueda darse es el piloto de los Rays, Kevin Cash, quien considera que el equipo ha demostrado que siempre esta listo para encontrar la manera de remontar y esta vez tampoco será la excepción.