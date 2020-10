Los beneficios industriales en China caen un 2,4 % interanual hasta septiembre

Una mujer trabaja en una fábrica de bombillas en Suining, China. EFE/ZHONG MIN /Archivo

Pekín, 27 oct (EFE).- Los beneficios industriales en China cayeron un 2,4 % interanual hasta septiembre, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Según la ONE, las ganancias en el periodo enero-septiembre fueron de 4,37 billones de yuanes (651.167 millones de dólares, 550.765 millones de euros).

No obstante, el indicador registró un aumento del 10,1 % interanual en septiembre. En agosto, había subido un 19,1 % interanual, mientras que en julio lo hizo un 19,6 %, por el 11,5 % y el 6 % de junio y mayo, respectivamente.

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,98 millones de dólares o 2,52 millones de euros).

De los 41 sectores recogidos por la estadística, 20 registraron una reducción de sus ganancias en los primeros nueves meses del año, mientras que los 21 restantes las incrementaron.

Asimismo, los beneficios de las empresas estatales bajaron un 14,3 % en el acumulado del periodo enero-septiembre, mientras que las privadas lo hicieron en un 0,5 %.

Entre los principales afectados, destacan las industrias de la actividad minera profesional y auxiliar (-130,1 %), la de la extracción de petróleo y gas (-70,2 %) o la del procesado de petróleo, carbón y otros combustibles (-66,2 %).

En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas a la minería de metales ferruginosos (44,5 %), de tabaco (26,6 %), la industria agraria y de procesamiento de alimentos (16,7 %) o la manufactura de equipos electrónicos, de comunicaciones y ordenadores (15,5 %).

El estadístico de la ONE Zhu Hong señaló que "la demanda de producción se ha recuperado gradualmente, la operación industrial ha seguido mejorando y los beneficios industriales continúan por la senda de la recuperación".

Zhu destacó la rápida recuperación de la producción y las ventas, a pesar de que en el acumulado del año los beneficios no sean aún positivos, y alertó de que "faltan aún por consolidar los cimientos para una mejora continuada de los beneficios".

Este indicador registró una fuerte reducción del 4,3 % interanual en abril, mientras que en marzo la caída había sido del 34,9 % y en los meses de enero y febrero -para los que la ONE ofreció un dato bimestral-, del 38,3 %.