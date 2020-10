Lluís Fernández Alà: "Bartomeu nos decepcionó una vez más"

El precandidato a la presidencia del Barcelona Lluís Fernández Alà. EFE/Andreu Dalmau/Archivo

Barcelona, 27 oct (EFE).- El precandidato a la presidencia del Barcelona Lluís Fernández Alà explicó a EFE que "la reunión de la junta directiva (de ayer lunes) era la última esperanza que tenía de que Bartomeu ejerciera su barcelonismo y nos decepcionó una vez más y no dimitió, que es lo que el Barcelona se merece y necesita en estos momentos".

Fernández Alà, quien forma parte de los precandidatos que dan apoyo al voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva consideró que "esta ya no está capacitada para tomar decisiones importantes; las tiene que tomar una nueva junta con un nuevo presidente y, por lo tanto, estoy desconcertado y decepcionado por la mala gestión del club y la falta de transparencia".

Según el precandidato, a día de hoy el Barcelona "se sigue gobernando sin ningún programa, improvisando, y esta no es la manera de gobernar a nuestro club".

Además, quiso dejar claro que está "100% de acuerdo con las acciones de los grupos de opinión barcelonistas que han impulsado el voto de censura y es necesario empezar a trabajar para el nuevo Barcelona que todos esperamos. Yo me comprometo a liderar este proceso".