Las restricciones protegen a población y deben estar fundamentadas, según Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel. EFE/EPA/HAYOUNG JEON

Berlín, 27 oct (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, recordó hoy que toda restricción introducida para contener la pandemia del coronavirus tiene como objetivo proteger a la población y, en particular, a los grupos más vulnerables, al tiempo que subrayó que debe estar bien argumentada y limitada en el tiempo.

"Estamos de acuerdo en que las restricciones tenían y tienen como fin la protección de la sociedad y precisamente también de los grupos de mayor riesgo", declaró Merkel en la apertura de un congreso sobre el sector de los cuidados.

En este sentido, agregó que "la protección de la población, y en particular de los grupos vulnerables, es y seguirá siendo un cuestión central".

Merkel aseguró que tanto para ella como para todo el gobierno, tomar estas medidas es algo "realmente difícil de soportar".

"También somos conscientes que cualquier restricción de los derechos fundamentales tiene que estar bien fundamentada y explicada y que todo lo que hacemos tiene que estar limitado en el tiempo y que naturalmente requiere de su legitimación con datos y hechos", agregó.

Subrayó que ningún plan diseñado para proteger a la población debe llevar a "una separación de partes de la sociedad", no puede basarse en apartar a ningún grupo de la vida en sociedad.

La canciller agradeció a todos los trabajadores del sector por "haber hecho soportable" con su dedicación una situación particularmente difícil para personas enfermas, con discapacidad y dependientes.

Uno de los grandes desafíos es proteger a los trabajadores dedicados al cuidado de personas de una carga excesiva, para lo cual, agregó, el gobierno quiere mejorar cuanto sea posible las condiciones laborales en el sector.

La canciller adelantó ayer al miércoles la reunión prevista para el viernes con los jefes de gobierno de los estados federados ante el "drástico aumento" de contagios con el coronavirus en el país, en un encuentro en el que probablemente se adopten medidas adicionales frente a la pandemia.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, declaró que los participantes en la reunión, en la que también habrá varios ministros, son conscientes de que "la situación es seria y hay que afrontarla de manera políticamente consecuente", lo que, agregó, "quedará reflejado en las decisiones" que se tomen.

MERKEL PROPONDRÁ UN PARÓN SUAVE DE LA VIDA PÚBLICA, SEGÚN DIARIO

Según el diario "Bild", la canciller tiene previsto abogar en la reunión de mañana por un "lockdown light", un parón parcial de la vida pública algo más suave que el decretado en primavera.

Así, las medidas contemplarían el cierre de bares y restaurantes y la cancelación de todos los eventos programados, pero mantendría abiertas escuelas y guarderías menos en puntos con una incidencia particularmente elevada de contagios.

Alemania registró 11.409 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 6.868 hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 449.275, con 10.098 víctimas mortales, 42 más en un día.

Alrededor de 326.700 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en unos 112.500.

En tanto, en el conjunto de Alemania, la incidencia se sitúa en 87,0 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.