La pandemia frustra la reactivación del empleo en España en el tercer trimestre

MADRID, 27 oct (Reuters) - La situación del mercado laboral en España al cierre del tercer trimestre refleja el efecto devastador que ha provocado la pandemia al frustrar uno de los motores económicos el país, el turismo, elevando la cifra de desempleados por encima de los 3,72 millones.

Se trata del mayor aumento de personas desocupadas en el trimestre de julio a septiembre desde 2012, un período tradicionalmente positivo para el empleo, y especialmente para la economía española, que depende en gran medida del turismo, con casi el 12% del total de ocupados trabajando en dicho sector.

El número de parados se incrementó en 355.000 personas en el período de julio a septiembre, un 10,54% hasta alcanzar las 3.722.900 personas desocupadas, según los datos divulgados el martes por la Encuesta de Población Activa (EPA).

De acuerdo con el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro alcanzó el 16,26%, un nivel que no se veía desde principios del año 2018. Esto supone un incremento desde el 15,33% del segundo trimestre y es una tasa también superior al 15,9% que preveían los economistas consultados por Reuters.

Estas cifras, no obstante, no incluyen a los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) —unos 730.000 a finales de septiembre, que computan como ocupados— y otras personas que no cumplían con ciertos criterios técnicos, lo que significa que la verdadera cifra podría ser notablemente más alta.

"La destrucción de empleo se verá acelerada en el cuarto trimestre", ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. "Esta EPA negativa, sin embargo, es sólo una lluvia fina, un pequeño bache, comparado con la tormenta que nos espera en los resultados del cuarto trimestre. Si no se pone remedio la EPA del cuarto trimestre va a arrojar datos catastróficos".

España, que tuvo uno de los confinamientos más duros de Europa durante el segundo trimestre, sufrió una caída intertrimestral del 17,8% en el periodo. A mediados de junio se levantó el estado de alarma y con ello algunas de las medidas más restrictivas, lo que permitió un tímido inicio de la temporada de vacaciones, interrumpido más tarde por una segunda ola de la pandemia.

"La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja la situación inédita, causada por la Covid-19 en nuestro mercado de trabajo. Por tanto, es preciso frenar la pandemia para generar las condiciones para promover la actividad y el empleo", dijo el sindicato UGT a través de un comunicado.

Por sectores, el desempleo se incrementó este trimestre en Servicios con 21.300 personas más, por detrás de Agricultura, que registró 39.700 parados. En lo que va de año, en cambio, la brecha se amplía significativamente, con una bajada del empleo de 533.600 personas en el sector Servicios, seguido por 128.100 ocupados menos en Industria, 20.600 parados en Construcción y 15.200 en Agricultura.

La ocupación, por su parte, subió en 569.600 personas en el tercer trimestre, de acuerdo con el INE, un incremento del 3,06% intertrimestral, y se sitúa en 19.176.900.

Según las previsiones oficiales, la economía caerá un 11,2% en 2020 y crecerá un 7,2% en 2021, pero los analistas han advertido de que las nuevas medidas de lucha contra la pandemia podrían afectar todavía más a la salud económica del país.

España ha registrado uno de los peores niveles de contagios de COVID-19 en Europa, con casi 1,1 millones de infectados y más de 35.000 muertos.

