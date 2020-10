La hora del Nápoles

El entrenador del Nápoles, Gennaro Gattuso. EFE/EPA/MARIO TADDEO/Archivo

Madrid, 27 oct (EFE).- El Nápoles, el único de los grandes aspirantes que salió malparado en la puesta en marcha de la Liga Europa afronta un nuevo intento en su cita contra la Real Sociedad, a la que visita con el margen de error ya reducido.

Equipos como el Roma, el Milan, el Arsenal, el Benfica, el Bayer Leverkusen o el Tottenham, además de los tres españoles, que hicieron pleno, salieron airosos del debut en la competición europea. Solo el Nápoles no dio la talla.

El conjunto italiano, que acecha el liderato en la Serie A italiana, fue sorprendido en San Paolo por el AZ Alkmaar holandés (0-1). El jueves acude el equipo de Gennaro Gattuso al Reale Arena para jugar contra el conjunto vasco, que sacó los tres puntos en el campo del Rijeka.

"Sufrimos un gran golpe en la primera jornada. Debemos evitar complicar aún más nuestro camino en la Liga Europa", reconoce el técnico transalpino, que el año pasado llevó a su equipo hasta los octavos de final de la Champions.

Es el de San Sebastián el duelo con más alicientes de la segunda jornada de la competición europea. Por lo que hay en juego y por el lustre de los participantes. El equipo de Imanol Alguacil puede dar un paso al frente en la búsqueda del liderato y para el italiano no hay opción a otro tropiezo.

Además, el AZ Almaar y el Rijeka completan la sesión del Grupo F.

El Milan, por su parte, recibe al Sparta Praga. El equipo de Stefano Pioli salió con los tres puntos de Celtic Park. Líder de la Serie A pretende volver a la elite de la mano del sueco Zlatan Ibrahimovic, que puede convertirse en el segundo goleador más veterano de la historia del torneo. A sus 39 años está por detrás de Daniel Hestad, del Molde, que en el 2015 marcó al Celtic.

La misma aspiración tiene el Lille, equipo de moda en Francia, que comparte objetivo, goleó en Praga y recibe al campeón escocés.

El estadio Bosuil de Amberes definirá el primer puesto del Grupo J. El cuadro local recibe al favorito, el Tottenham, que ganó con autoridad al LASK Linz austríaco. Reforzado con Gareth Bale, ya de vuelta, está liderado por Harry Kane, que está a dos goles de los 200 que puede lograr en esta segunda jornada en la vuelta de su compañero Toby Alderweireld a su club de origen.

El Arsenal sufrió para salir de Viena con los tres puntos y ahora recibe al Dundalk irlandés para ampliar su horizonte en la competición. El gabonés Pierre Emerick Aubameyang firmará su partido veinte en el torneo. Es la gran baza del conjunto de Mikel Arteta, pendiente también del otro duelo, el del Molde sueco, que también ganó, contra el representante austríaco.

El Roma, otro de los aspirantes, cumplió en Suiza ante el Young Boys aunque sin alardes. Recibe en el Olímpico al CSKA Sofía, que cayó en su campo contra los rumanos del Cluj.

El uruguayo Darwin Núñez acapara la atención de la segunda jornada. El joven sudamericano firmó un triplete contra el Benfica en su debut europeo ante el Lech Poznan. Recibe el conjunto luso al Standard Lieja belga, que perdió en su campo contra el Rangers.

El Bayer Leverkusen protagonizó la goleada de la fecha de apertura. Endosó seis goles al Niza francés, que apuntaba a candidato. El conjunto germano acude el jueves a Praga para medirse al Slavia, sorprendido en israel en su choque contra el Hapoel Beer Sheva.

El Leicester es otro de los que cuenta. Ganó con autoridad al Zorya Luhansk de Ucrania y visita ahora Atenas para enfrentarse al AEK, que fue sometido en su debut por el Braga, que comparte el liderato del Grupo G con el equipo inglés.

El Hoffenheim subrayó el buen momento germano con su triunfo ante el Estrella Roja y ya es líder de su cuarteto en compañía del Slovan Liberec esloveno, que ganó al Gante, próximo rival de los alemanes.

El mayor equilibrio está en el Grupo K, donde nadie ha ganado ni ha perdido. La primera jornada se saldó con dos empates y el equilibrio puede deshacerse el jueves en Rotterdam, entre el Feyenoord y el Wolfsberg, y en Moscú, entre el CSKA y el Dinamo Zagreb.

El fútbol español intentará mantener y prolongar su pleno. Además del buen arranque de la Real Sociedad el Granada hace historia cada partido. El conjunto de Diego Martínez, que ganó en Eindhoven al PSV, recibe al PAOK Salónica, que no pasó del empate contra el Omonia chipriota.

El potencial del Villarreal le presume como uno de los favoritos. El cuadro de Unai Emery, que ya sabe lo que es ganar esta competición, resolvió con más apuros de los previstos la visita del Sivasspor turco. Ahora visita al Qarabag, que jugará como local en Estambul por la situación que vive Azerbaiyán para consolidar su autoridad entre el cuarteto.

Santiago Aparicio