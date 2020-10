Jon Stewart prepara un programa de televisión para Apple

Jon Stewart prepara su regreso a la televisión de la mano de Apple con un programa de actualidad que tomará el relevo de "The Daily Show", el espacio humorístico que dirigió desde 1999 hasta que Trevor Noah tomó su relevo en 2015. EFE/EPA/PAUL BUCK/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Jon Stewart prepara su regreso a la televisión de la mano de Apple con un programa de actualidad que tomará el relevo de "The Daily Show", el espacio humorístico que dirigió desde 1999 hasta que Trevor Noah tomó su relevo en 2015.

Según una exclusiva publicada este martes por el diario especializado The Hollywood Reporter, la compañía tecnológica ha firmado un acuerdo con el presentador que entre sus proyectos incluye varias temporadas de este formato en el catálogo de su plataforma Apple TV+.

Desde que Apple comenzara a hacer la competencia a Netflix y HBO con su propia plataforma de "streaming" se había centrado en la ficción con series y películas.

Sin embargo, el fichaje de Oprah Winfrey abrió lugar a formatos televisivos de actualidad con un espacio de entrevistas que ahora se expandirá con el programa de Stewart, del que se conocen pocos detalles y no se sabe si será diario o semanal.

Durante sus casi dos décadas al frente de "The Daily Show", Stewart ganó 20 premios Emmy y generó una gran base de seguidores tanto en Estados Unidos como en otros países.

APPLE Y SU CATÁLOGO DE ESTRELLAS

En su primer año en el negocio televisivo, Apple TV+ ha fichado a rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, junto a iconos del cine como Martin Scorsese, Sofia Coppola, Keira Knightley, Ewan McGregor y Tom Hanks.

Incluso Martin Scorsese, tras triunfar con la monumental "The Irishman" (2019) para Netflix, firmó un acuerdo global para producir y dirigir diferentes series o películas para la tecnológica.

Desde que la empresa fabricante del iPhone decidiera estrenar sus propios formatos, la compañía logró desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla, los Emmy, con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.