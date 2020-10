Joao Félix consuma su venganza juvenil

El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Felix (d) celebra tras marcar el tercer gol ante el Salzburgo en la Liga de Campeones. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 27 oct (EFE).- Examinado siempre por el valor de su fichaje y bajo la lupa por la irregularidad de su juego, el portugués Joao Félix protagonizó este martes su mejor partido en el Atlético de Madrid, con dos goles para la remontada ante el Red Bull Salzburgo que permiten vengar una derrota en la 'Champions' juvenil.

Protagonista de una primorosa primera parte, remate de tijera incluido que estrelló en el larguero en el primer cuarto de hora de partido, Joao se convirtió en líder del Atlético en la segunda con dos goles cuando peor lo pasaba su equipo, que caía 1-2 y acabó ganando 3-2 gracias a la intervención del 'Menino de Ouro'.

El duelo de este martes suponía para el Atlético la obligación de ganar tras la derrota ante el Bayern Múnich de la semana anterior (4-0), pero para Joao Félix era el recuerdo de una tarde de 24 de abril en Nyon (Suiza), donde perdió una final de la Liga de Campeones juvenil con el Benfica ante este Red Bull Salzburgo.

En aquel equipo juvenil de las 'Águilas' jugaba no solo el actual delantero del Atlético, sino también el actual central del Manchester City Ruben Dias, pero pese a ese talento incipiente se impuso en la final el conjunto austríaco de la cadena de bebidas energéticas, que remontó el tanto 1-0 de los portugueses con dos tantos para ganar 1-2.

De esos dos goles, uno llegó de la actual referencia ofensiva del Salzburgo, el delantero zambiano Patson Daka, que acumula 12 goles en diez encuentros esta temporada, pero cuyo partido se acabó pronto, en el minuto 27 cuando al dar un taconazo para salvar el balón se hizo daño en el cuádriceps de su pierna derecha.

Por aquel entonces, Joao Félix ya había dejado su huella en el partido con la primera de sus acciones para enmarcar en la noche del Wanda Metropolitano: un remate de tijera en el minuto 14 que estrelló en el larguero tras un magnífico servicio del mexicano Héctor Herrera.

En una sociedad engrasada con el argentino Ángel Correa, ambos jugadores se buscaban con pases al espacio, como el que intentó el 'Menino de Ouro' hacia el rosarino, pero fue demasiado fuerte. Fue el prolegómeno del 1-0 de Marcos Llorente, que aprovechó un balón que le rebañaron a Correa para sacarse un disparo al borde del área con la pierna izquierda, fortísimo e imparable.

El 1-0 no bastó al Atlético ni a Joao, que apenas dos minutos después probaba al portero visitante Cican Stankovic tras una pared con Correa. Tampoco acertó Llorente con el segundo en un mano a mano contra el austríaco en el que le superó pero forzó demasiado el remate, que no encontró portería.

Al no acertar, llegaron los jarros de agua fría. Uno antes del descanso, en forma de gol del húngaro Dominik Szoboszlai tras un robo del maliense Sekou Koita; y otro tras el intermedio, del alemán Mergim Berisha tras una cabalgada del lateral austríaco Andreas Ulmer.

El Atlético tenía que reaccionar, y ahí encontró a Joao. En una jugada que partió de la divisoria del mediocampo, donde fueron el portugués y Luis Suárez en busca del balón, robaron, organizaron la escapada con una pared, y encontraron a Correa en el borde del área, que con un gesto del cuerpo se quitó de encima a los defensas dejando pasar el balón, para ceder a la derecha a Joao, que solo tuvo que empujar el esférico al interior de la red.

Era el 2-2, pero el portugués quería más. Lo tuvo tres minutos después con un cabezazo tras un fuerte centro del inglés Kieran Trippier, que se fue por arriba. Lo intentaron también Llorente, Luis Suárez, ambos con disparos altos, y Koke por bajo, pero se encontró con Stankovic.

Con el correr de los minutos, Simeone decidió dejar al portugués y a Correa toda la responsabilidad en ataque retirando a Luis Suárez para meter oxígeno con el francés Thomas Lemar.

Y tras la confianza, llegó el gol. Lo hizo tras un saque de esquina que partió de la derecha pero acabó en la izquierda, en un centro del recién incorporado Lemar que Joao controló con la derecha, esperó a la caída del bote para percutir y marcar, imparable para Stankovic y salvador para dejar los tres puntos en el Wanda Metropolitano. La consumación de la venganza de Joao Félix.

Miguel Ángel Moreno