Isabel Pantoja anuncia 'Canciones que me gustan', el disco 41 de su carrera

La tonadillera Isabel Pantoja. EFE/JUANJO MARTIN/Archivo

Sevilla (España), 27 oct (EFE).- La cantante española Isabel Pantoja anunció la edición de un nuevo disco, el 41 de su carrera, que se llamará ‘Canciones que me gustan’, del que todavía no dio más detalles que la publicación de la que será su portada.

A través de sus redes sociales, la tonadillera dijo a sus seguidores: “Y por fin, os puedo enseñar la portada de mi nuevo álbum que se llama: ´Canciones que me gustan´, mostrando una imagen en la que la sevillana aparece de hombros para arriba con la cabeza adornada con unas flores.

Con una flor en las manos, el mensaje concluye con el texto: “Dentro de poquito os iremos contando más”.

Por el momento no se desvela el contenido, aunque Isabel Pantoja editó algunas canciones en los últimos meses que podrían formar parte del listado final del disco.

Es el caso de "Esta es mi vida", editada el pasado julio, una balada con la que volvió al mundo de la música siete meses después de estrenar "Enamórate".

Tanto esta canción como "Enamórate" se consideran adelantos de su nuevo disco, que será el cuadragésimo primero de su carrera y el trigésimo primero de estudio, para el que todavía no hay fecha de lanzamiento.

Antes de estos dos temas, sus apariciones discográficas han sido esporádicas, después de que en 2016 lanzase "Hasta que se apague el sol", escrito por Juan Gabriel, aunque en 2017 salió a la venta un recopilatorio bajo el nombre de "Así fue, mis mejores canciones".

Su última grabación de estudio antes de "Enamórate" se dio a conocer el pasado verano de 2019, cuando interpretó "Ay, Paquita', la canción de cabecera de la tercera temporada de la serie televisiva española "Paquita Salas", en la plataforma Netflix.