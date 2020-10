Inmunidad contra el covid-19 "decae rápidamente", según estudio

Estudio muestra que la inmunidad contra el covid-19 "decae rápidamente"Londres, 27 Oct 2020 (AFP) - Un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos Mori mostró el martes que la inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de covid-19 "decae bastante rápidamente", especialmente en personas asintomáticas, y podría durar sólo unos pocos meses.Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, estos dos organismos realizaron el seguimientos de 350.000 personas elegidas al azar en Inglaterra, que regularmente se autosometieron a tests en casa para ver si tenían anticuerpos del covid-19."Durante este período, la proporción de personas que dieron positivo a los anticuerpos del covid-19 disminuyó en un 26,5%", pasando de 6% a 4,4% de la población estudiada, explica un comunicado, "lo que sugiere una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección"."La inmunidad decae bastante rápidamente", subrayó Helen Ward, profesora de salud pública en el Imperial College y una de las autoras del estudio.Este también muestra que "las personas que no tuvieron síntomas de covid-19 son susceptibles de perder más rápido sus anticuerpos detectables que aquellas que sí mostraron síntomas".La proporción de anticuerpos en las personas que dieron positivo al virus disminuyó un 22,3% a lo largo de los tres meses, mientras que entre las personas que no sintieron síntomas de covid-19 decayeron en un 64%.El estudio subraya que, aunque todas las edades se ven afectadas por esta disminución, los ancianos lo acusan más: entre junio y septiembre, la porción de personas mayores de 75 años con anticuerpos disminuyó un 39%, mientras que se redujo un 14,9% en la franja de edad entre 18 y 24 años. - Optimismo sobre las vacunas - "Este estudio constituye un elemento crucial de la investigación, ya que nos ayuda a comprender cómo evolucionan los anticuerpos del covid-19 a lo largo del tiempo", afirmó el secretario de Salud, James Bethell. Sin embargo "aún no se sabe si los anticuerpos confieren un nivel de inmunidad eficaz o, en el caso de que esta inmunidad exista, cuánto dura", precisaron el Imperial College London e Ipsos Mori, que instaron a los británicos a seguir las recomendaciones sanitarias.La viróloga Wendy Barclay, del Imperial College London, explicó que "este nuevo coronavirus parece comportarse de manera muy similar a los coronavirus estacionales que han existido en los seres humanos durante décadas, algunos durante cientos de miles de años". Uno puede "reinfectarse cada uno o dos años" con estos coronavirus estacionales debido a una caída en la inmunidad, explicó a Times Radio. Ante el posible riesgo de reinfección con el nuevo coronavirus, esta profesora afirma no ser partidaria del concepto de "pasaportes de inmunidad", destinados a permitir a las personas curadas del nuevo coronavirus llevar una vida normal. "Este concepto de pasaportes de inmunidad no es una buena idea en este momento porque la calidad de la respuesta inmunitaria puede variar de una persona a otra", afirma Barclay. Sin embargo, pidió "optimismo sobre las vacunas porque las vacunas funcionarán de manera diferente" y podrían conferir una inmunidad más prolongada.bur/acc/zm -------------------------------------------------------------