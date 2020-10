Fútbol/Champions.- Simeone: "La diferencia con Joao Felix fue que tuvo regularidad en los 90 minutos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que el de este martes ante el Salzburgo pudo ser "el mejor partido" como rojiblanco del portugués Joao Felix, aunque aclaró que la "diferencia" respecto a otras buenas actuaciones fue que tuvo "regularidad en los 90 minutos".



"Posiblemente sí fue su mejor partido por la importancia, pero ha jugado muchos a un gran nivel, lo que sí fue una diferencia fue que tuvo regularidad en los 90 minutos y eso nos alimenta más posibilidades en ataque", expresó Simeone en rueda de prensa.



También elogió a Marcos Llorente, que jugó un buen partido en ataque "como interior suelto para aprovechar lo mejor que tiene que es su llegada y fortaleza". "Y lo interpretó casi a la perfección en el primer tiempo y tuvo un partido muy importante, pero hay un montón de jugadores que están muy bien", añadió.



Para el 'Cholo', su equipo jugó "un primer tiempo muy bueno". "El resultado nos dejaba corto con ese 1-1 porque el equipo generó buenas situaciones y muchas llegadas con gente de segunda línea. Cuando volvimos a empezar para el segundo tiempo, nos lastimaron y nos salimos del partido unos minutos", indicó.



Finalmente, dejó claro que no existe ningún 'caso Saúl'. "No sé, salvo que sepan más ustedes que nosotros", replicó. "Está entrenando muy bien, con expectativas de volver lo más rápido posible, quizá a más tardar en Rusia. Llegamos a las 19.30 y él estaba a las 19.35 en el vestuario, no sé de donde aparece ese comentario", zanjó.