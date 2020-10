Fútbol/Champions.- Lopetegui: "Koundé ha entrenado con total normalidad y mañana valoraremos su titularidad"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha celebrado la "buena noticia" que supone la vuelta al equipo de Jules Koundé, que este martes ha "entrando con total normalidad" y podría partir como titular ante el Rennes, un rival que "tiene muy buenos futbolistas y ha invertido mucho este año".



"La vuelta de Jules es una buena noticia. Ha estado trabajando de manera rigurosa en su casa, hoy se ha incorporado al trabajo colectivo y ha podido entrenar con total normalidad. Valoraremos mañana si debe estar en el once o no", apuntó Lopetegui en rueda de prensa.



De igual modo, tampoco quiso desvelar sus planes con un Jesús Navas que "está jugando todos los partidos". "Es un chico importante para nosotros y estamos tratando de que llegue en las mejores condiciones para mañana. Vamos a confiar, pero confío en que pueda estar. Todavía quedan 24 horas y estamos esperanzados de que puedan estar", apuntó sobre el capitán.



El técnico avisó del peligro del "primer partido en casa contra un rival muy complicado, como todos en la Champions". "El año pasado fue segundo en la liga francesa, tiene muy buenos futbolistas y ha invertido mucho este año. Nos va a obligar a hacer un buen partido para poderles batir. Tenemos que estar centrados en eso respetando muchísimo al rival", analizó.



Pese a la "esperanza de que pudiera haber algo de público en el Sánchez-Pizjuán", finalmente el Sevilla jugará a puerta cerrada este miércoles. "Desgraciadamente no puede ser por la nueva situación sociales que existe. Tenemos que aceptarlo y saber que todos los sevillistas van a estar siguiéndonos de espíritu desde sus casas", se resignó Lopetegui.



Por último, recordó que "la acumulación de partido y la intensidad de los mismos no tiene parangón con ninguna otra temporada" debido a la pandemia. "Es una realidad que existe, no hemos podido elegir la situación ideal y nos tenemos que adaptar. Nuestro trabajo es buscar soluciones para competir de la mejor forma posible", resumió.