Filipinas.- Duterte ordena la apertura de una investigación por corrupción contra el Gobierno

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ordenado este martes a el Departamento de Justicia que abra una investigación por corrupción contra el "Gobierno entero".



"Este país sigue enfrentándose a la plaga de la corrupción", ha dicho en un mensaje televisado en el que ha asegurado que "concentrará los últimos años de su mandato en acabar con esta lacra". "Porque hasta ahora no se ha debilitado sino que ha crecido", ha afirmado.



En este sentido, ha lamentado que los funcionarios se han vuelto "más inútiles" a causa de la corrupción. Así, ha señalado que el Departamento de Justicia "es el que tiene la autoridad para decidir qué investigar, teniendo en cuenta la gravedad de los posibles delitos y su impacto a la hora de prestar un servicio público".



Para ello, ha pedido al Departamento "crear cuantas comisiones sean necesarias" y contar con la colaboración de "todas las agencias del Gobierno posibles", según informaciones del portal de noticias Rappler.



"El Departamento de Justicia debe procesar y presentar cargos contra todos los que se hayan visto involucrados en anomalías", ha expresado. Su portavoz, Harry Roque, ha anunciado que el Gobierno ha creado un "grupo de trabajo" para investigar este tipo de delitos.



Aunque acabar con la corrupción ha sido una de las principales promesas de campaña de Duterte, su Administración se ha visto golpeada por numerosos escándalos de corrupción e irregularidades desde que llegó al cargo en 2016.



Por ello, el presidente ha destituido a varios altos cargos, entre ellos algunos de sus aliados, por presunta corrupción. Sin embargo, ha asegurado que mediante la renuncia al cargo no se "saldan las cuentas". "No salvarás así tu cuello", ha insistido.