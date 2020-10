Falla del BCE redujo depósitos en más de 400.000M de euros

(Bloomberg) -- Una falla técnica del sistema del Banco Central Europeo para la liquidación de pagos de alto valor por parte de bancos comerciales y centrales ha provocado una caída en los depósitos de más de 400.000 millones de euros (US$473.000 millones).

La falla, que ocurrió el viernes y duró más de 11 horas, impidió que las grandes instituciones pudieran mover su efectivo de la manera habitual. El error quedó ilustrado en los datos publicados el martes por el BCE, que muestran una caída de 416.000 millones de euros en el uso de la facilidad de depósito del banco central.

El efectivo permaneció en las cuentas corrientes de los bancos y desde entonces los saldos han vuelto a la normalidad. Sin embargo, el incidente resalta el papel fundamental de la infraestructura de pagos para la eurozona y los riesgos que podrían plantearse ante un corte de mayor duración.

El BCE dijo que la interrupción “se debió a problemas técnicos con TARGET2 el viernes, lo que provocó dificultades para que bancos y bancos centrales liquidaran y determinaran el saldo de la cuenta”.

Target2 se utiliza para procesar más de 2.000 millones de euros en transacciones por minuto. Una interrupción lo suficientemente prolongada de ese flujo de liquidez comenzaría a tener efectos reales muy rápidamente.

Nota Original:ECB Glitch Reduced Bank Deposits by More Than 400 Billion Euros

