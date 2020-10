Facebook elimina dos redes que intentaban influir en elecciones

(Bloomberg) -- Facebook Inc. eliminó dos redes que, según dice, intentaban influir en el comportamiento en torno a las elecciones estadounidenses con cuentas falsas.

Esta gran iniciativa anunciada el martes involucró dos páginas de Facebook y 22 cuentas de Instagram que difundían memes preelectorales, algunos de los cuales fueron tomados de esfuerzos anteriores de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia. La red comenzó a crear cuentas en abril y era operada por individuos, algunos a sabiendas y otros sin saberlo, de México y Venezuela. Los operadores tomaron medidas para ocultar su identidad, y algunos de ellos afirmaron trabajar para una empresa polaca que no parece existir, según Facebook.

Utilizaron cuentas falsas para crear personajes ficticios y publicar contenido en español e inglés sobre injusticia racial, feminismo, género y otros temas. Cerca de 54.500 personas siguieron al menos una de las cuentas, la mitad de ellas en Estados Unidos. Facebook cree que la red fue administrada desde México, pero aún está investigando.

La otra red se centraba en EE.UU. e Israel. Facebook eliminó 12 cuentas, seis páginas y 11 cuentas de Instagram. Si bien los operadores de la red intentaron ocultar su identidad, la investigación de Facebook la conectó con personas, que no fueron mencionadas, asociadas al Gobierno iraní.

Facebook eliminó una tercera red que no tenía que ver con la política estadounidense. Esa red se originó en Myanmar y se centró en audiencias nacionales, según Facebook.

Las redes fueron captadas a inicios de su operación y antes de que pudieran generar mucha audiencia, dijo Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad de Facebook. Dado que el objetivo principal de estas campañas es interrumpir la fe en la verdad o en el proceso democrático, Gleicher dijo que si la gente les da mucha importancia y exagera su influencia, “las únicas personas a las que realmente ayuda son los actores detrás de ellas”.

Un cambio en el comportamiento de aquellos que intentan influir en las elecciones, como tratar de redirigir a las personas a sitios web alternativos o tratar de convencer a periodistas de que difundan sus mensajes en lugar de hacerlo en un grupo de Facebook, muestra que Facebook se ha vuelto menos complaciente con los actores negativos, dijo.

Nota Original:Facebook Takes Down Two More Networks Trying to Sway Election

©2020 Bloomberg L.P.