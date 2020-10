Europa como bálsamo

La plantilla del Sevilla FC durante el entrenamiento de esta mañana para preparar el partido de Liga de Campeones ante el Stade Rennes francés que disputarán mañana en el Ramón Sánchez Pizjuán en la capital hispalense. EFE/José Manuel vidal

Sevilla/París, 27 oct (EFE).- El Sevilla y el Stade Rennes se citan el miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para afrontar la segunda jornada en el grupo E de la Liga de Campeones, un partido que llega con dos equipos que acumulan resultados negativos en sus torneos domésticos y que esperan que la competición continental sirva de bálsamo para curar heridas.

La formación española suma dos derrotas seguidas en LaLiga, ante el Granada (1-0) y Éibar (0-1), aunque entremedias sí sacó un importante empate en el estadio Stamford Bridge londinense frente al Chelsea (0-0) en la primera jornada de la 'Champions'.

Uno de los problemas que han salido a la luz en esos partidos ha sido la falta de gol, pues en ninguno de los tres ha logrado batir la portería rival.

El entrenador sevillista, Julen Lopetegui, trabaja para encontrar soluciones a este problema, pero también para rentabilizar el rendimiento de todos sus futbolistas, que acumulan muchos minutos al acabar la temporada de los últimos con la final ganada en La Liga Europa y empezar el nuevo curso con un calendario exigente con la Supercopa de Europa, LaLiga y los encuentros de selecciones de sus muchos internacionales.

El lateral derecho Jesús Navas es uno que no ha tenido prácticamente descanso, lo ha jugado todo, incluido con la selección española, y en las últimas semanas se queja de alguna fatiga física, mientras que otros de los fijos, el central francés Jules Koundé, vino con un positivo por coronavirus de su estancia con la sub-21 gala y se ha perdido los pasados tres partidos.

Pese a ello, ambos se han ejercitado este martes con el grupo en la ciudad deportiva en la sesión previa al choque del miércoles, en el caso de Koundé tras estar dos semanas confinado, aunque parece un poco precipitado que ante el Rennes salga de titular, mientras que Navas debe tener más opciones ya que su sustituto natural en la posición, Aleix Vidal, no está inscrito para esta fase de la Liga de Campeones.

El extremo internacional marroquí Oussama Idrissi, uno de los últimos fichajes del Sevilla pero que aún no ha debutado al llegar lesionado de su club de procedencia, el AZ Alkmaar neerlandés, es otro que ya se incorporó el lunes al trabajo de la plantilla, pero parece poco tiempo para salir desde el inicio.

El lateral izquierdo Sergio Escudero y el central Sergi Gómez son otros futbolistas que llevan días con algunas mermas físicas, por lo que es posible que Lopetegui no los fuerce para la visita de equipo francés, que viaja a Sevilla con la duda de su joven estrella Eduardo Camavinga, ausente en el entrenamiento y que puede perderse el duelo contra los andaluces, en el que puntuar se presenta como imprescindible tras el empate como local en la primera jornada frente al Krasnodar ruso (1-1).

El joven talento galo, de 17 años, no se ha perdido ninguno de los partidos oficiales del equipo de Julien Stéphan, aunque el pasado fin de semana abandonó el terreno de juego a la hora de partido contra el Angers, cuando el conjunto bretón sufrió la primera derrota en partido oficial de la temporada (1-2).

El club no ha comunicado la situación médica del joven atacante, que no se ha entrenado con sus compañeros en los últimos días.

El equipo francés, auténtica revelación de la pasada temporada, vio frenada su progresión con esa derrota, pero se mantiene tercero de la tabla y con un juego que sigue sorprendiendo.

Stéphan, comparado a menudo con Unai Emery, cuenta con Stephan Nzonzi, que volverá al Sanchez Pizjuán, del que salió tras la victoria de Francia en el Mundial de 2018 y que parece haber encontrado en Rennes un lugar donde volver a brillar.

El técnico francés ha ensayado un 4-2-3-1 con Doku, Grenier y Terrier por detrás del atacante Guirassy, unos futbolistas que se encontrarán un Sánchez Pizjuán sin público al aconsejarlo los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Ocampos; y De Jong.

Rennes: Gomis; Soppy, Da Silva, Rugani, Traoré; Bourigeaud, Nzonzi; Doku, Grenier, Terrier; y Guirassy.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21.00 (CET). 20.00 (GMT).