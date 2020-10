España.- PP denuncia que Sánchez no acuda al Congreso para solicitar la prórroga del estado de alarma y mande a Illa

24/06/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020. El Congreso da esta semana un paso más hacia la vuelta a la normalidad y permite que algo más de la mitad de los diputados pueda ocupar sus escaños en el Salón de Plenos, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad entre personas y portando mascarillas para evitar contagios. POLITICA Pool



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.



En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad y ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión.



"El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la acción política", ha enfatizado la portavoz 'popular', quien no ve "justificación alguna" para que no sea él quien asuma esa comparecencia.



Gamarra ha defendido que debe ser el jefe el Ejecutivo quien acuda a la Cámara a exponer las "limitaciones a las libertades públicas" que supone el nuevo estado de alarma, una medida, que, a su juicio, evidencia "el fracaso" del Gobierno en la "política sanitaria y legislativa".