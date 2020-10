España.- El Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos de 2021 con nuevos impuestos y medidas sociales

27/10/2020 El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación de las claves de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 antes de la celebración del Consejo de Ministros, en la sala Tapies de Moncloa, en Madrid (España), a 27 de octubre de 2020. ECONOMIA Moncloa



Incluye subida del 0,9% de pensiones y sueldo de funcionarios, pero no regulación del precio de alquiler, que se hará en 4 meses



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, tras cerrar la coalición un acuerdo ayer por la noche, que recoge las principales cifras y medidas a acometer para encarar la recuperación, con un adelanto de 27.000 millones a cuenta de los fondos europeos a recibir y los distintos cambios tributarios, como la creación de un nuevo impuesto a los envases de plástico de un uso, IVA del 21% a las bebidas azucaras y edulcoradas, fiscalidad 'verde' y cambios en imposición directa e indirecta.



Las nuevas cuentas públicas "expansivas", que ponen fin a las tres veces prorrogadas de 2018 del Gobierno del PP, incluirán una subida del 0,9% para las pensiones públicas y el salario de los empleados públicos, un alza superior al 3% del Iprem, aunque no figurará finalmente la regulación de los precios del alquiler, si bien PSOE y Unidas Podemos han acordado acometerlo en un plazo de cuatro meses.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, presentaron en un acto breve conjunto en La Moncloa el borrador con las líneas básicas sobre las que se asientan las nuevas cuentas públicas, antes de que el proyecto fuese aprobado a continuación en el Consejo de Ministros.



De esta forma, se mantiene la 'hoja de ruta' establecida por el Ejecutivo, con el fin de que los Presupuestos vean la luz "a comienzos de 2021", después de que la coalición (PSOE y Unidas Podemos) cerrase ayer por la noche los últimos flecos y desavenencias entre ambos con un pacto para regular el precio de los alquileres en un horizonte temporal de cuatro meses y facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IVM), dos de los principales escollos.



El acuerdo se alcanzó tras horas de reunión después de semanas de negociación capitaneada por parte del PSOE por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por parte de Unidas Podemos por el secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente económico de la formación 'morada', Nacho Álvarez.



Tras reunirse el lunes con los sindicatos del área pública, el Gobierno hará lo propio en los días sucesivos con los sindicatos y con los distintos grupos para recabar apoyos, en un contexto de un nuevo estado de alarma anunciado por el presidente del Gobierno este domingo, que será llevado al Congreso esta misma semana.



El Gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley de lucha contra el fraude de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022, gracias a las modificaciones tributarias, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año, hasta el récord de casi 494.490 millones de euros.



La ratio de ingresos sobre PIB se situará en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020, en tanto que la ratio de gastos públicos bajará del 53% al 48%, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más.



Los PGE se elaboran con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y un repunte del 7,2% en 2021 (9,8% contando los fondos europeos); unos déficits del 11,2% y el 7,7% y una deuda del 118,8% del PIB y el 117,4%, respectivamente, y con un 'techo de gasto' de 196.097 millones en 2021, un 53,7% superior, que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones).



Esta parte de fondos europeos adelantada en los PGE previsiblemente se financiará con emisiones de deuda pública por el Tesoro, ante la previsión de que empiecen a llegar las ayudas de Bruselas a mediados del próximo año.



Para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la idea es ejecutar los 72.000 millones de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España, a recibir hasta 2026, y solicitar los créditos en la segunda parte.



IRPF, PATRIMONIO Y SOCIEDADES



Respecto a las medidas, la subida del IRPF ha sido otro de los principales puntos de discrepancia en la negociación, ya que Unidas Podemos ha reclamado un alza del tipo a partir de los 200.000 euros para las rentas de capital, frente a las reticencias de PSOE que optaba por no incluirlo o que afectase a rentas de más de 300.000 euros. No obstante, podría incluirse algún gesto.



También podría figurar un alza en Patrimonio del 1% del tipo a las fortunas de más de 10 millones y no se descarta alguna subida puntual a grandes empresas, si bien se aplaza la reforma fiscal "profunda" del acuerdo programático que prevé acometer cuando se recupere el crecimiento económico y para lo que va a designar un comité de expertos.



BONIFICACIONES FISCALES Y SUELDO FUNCIONARIOS



Sí figurará la eliminación de los incentivos fiscales en el IRPF a planes de pensiones privados y se favorecen los planes de ahorro de empresa, con aportaciones adicionales de la compañía y el Estado por cada una del trabajador.



En cambio, parece haberse descartado la eliminación de las exenciones del IVA a los servicios educativos y sanitarios privados que barajaba el Gobierno y que habría supuesto una implantación de un 21% de IVA a la educación y sanidad privada.



Por su parte, el Gobierno comunicó ayer a los sindicatos del área pública que el sueldo de los empleados públicos se elevará un 0,9% en 2021, así como la misma tasa de reposición de los PGE 2018, del 100% con carácter general, del 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y del 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Consejo de Ministros aprobará también una oferta de empleo público de 28.055 plazas en 2020.



IPREM, PENSIONES, AYUDA A FAMILIAS MONOPARENTALES Y PERMISO PATERNIDAD



En el plano social, se revalorizarán las pensiones públicas un 0,9%, con arreglo al IPC; el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, subirá más de un 3% tras tres años congelado y el permiso de paternidad se elevará de 12 a 16 semanas.



Se añadirán también mejoras relativas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) -- tal y como pedía Unidas Podemos--, una ayuda a los cuidados en familias monoparentales y un mayor aumento de las partidas para residencias.



TRAMITACIÓN: PRIMERA VOTACIÓN EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE



Una vez remitido el anteproyecto de Presupuestos al Parlamento, se calcula que su primera votación en el Pleno del Congreso será la semana del 11 y 12 de noviembre, según el calendario que maneja la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.



Las previsiones de la Cámara pasan por recibir esta semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hará entrega del proyecto de ley de Presupuestos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido.



Tras recibir los PGE, la Mesa del Congreso celebrará una reunión para calificar el proyecto, que este viernes, 30 de octubre, se espera sea publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.



Posteriormente, se sucederá la tramitación, con la comparecencia de altos cargos, el debate de las enmiendas de totalidad los días 11 y 12 de noviembre y, si se pasa ese trámite, pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales que deberán presentarse el 16 de noviembre.



Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de las secciones, que en caso de derribarse una sola supondría la caída de todo el proyecto. La previsión es que las nuevas cuentas públicas vean la luz en los primeros días de 2021.