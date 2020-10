27/10/2020 España.-Casado acusa a Sánchez de "forzar" estado de alarma de 6 meses y no ir al Congreso:"Está a tiempo de rectificar". Gamarra acusa al presidente del Gobierno de utilizar a Illa "como escudo humano" en un tema clave como suspender libertades públicas ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA TAREK (PP)



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "forzar" la aplicación de un estado de alarma de seis meses para hacer frente a la pandemia del coronavirus pero luego "no dignarse" a acudir este jueves al Pleno del Congreso. A su entender, "está a tiempo de rectificar".



El Grupo Popular ha denunciado este jueves que no sea Sánchez sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.



Al término de la reunión de la comisión de seguimiento del Covid-19 creada por el PP, el líder de los 'populares' ha asegurado que "no es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de seis meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne" a ir al Congreso a presentarlo.



"Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma y legislar de una vez contra la pandemia", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Así se ha referido a la propuesta que el propio Casado planteó públicamente este lunes para limitar el estado de alarma a un máximo de ocho semanas y aprobar en ese plazo una reforma legal para dar certidumbre a las autonomías con el fin de no tener que volver a recurrir en el futuro a esta medida excepcional.



GAMARRA: SÁNCHEZ UTILIZA A ILLA COMO "ESCUDO HUMANO"



En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional". Además, ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión.



"No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", ha enfatizado.



En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve "justificación alguna" a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" y afecta a "limitaciones de las libertades públicas".



Dicho esto, Gamarra ha señalado que su partido está abierto a negociar con el Gobierno la propuesta que puso encima de la mesa Pablo Casado, que tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en el planteamiento del PP que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno". "Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar", ha apostillado.