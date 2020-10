El Real Madrid juega con fuego y Joao Félix alumbra al Atlético

Los jugadores del Atlético de Madrid Joao Felix (i) y Ángel Correa (2-i) tras el segundo gol ante el Salzburgo, durante el partido correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 27 oct (EFE).- El brasileño Carlos Henrique Casemiro, con un gol en el minuto 93, evitó la debacle del Real Madrid frente al Borussia Mönchengladbach (2-2) tras jugar con fuego en un mal encuentro de una jornada de Liga de Campeones en la que Joao Félix, con un doblete en un partido excelso del portugués, alumbró al Atlético de Madrid en su victoria frente al Salzburgo (3-2).

El Real Madrid vivió en el alambre y sólo con la salida al terreno de juego de Eden Hazard y de Luka Modric en el tramo final encontró el rumbo perdido en un choque gris, romo y con apenas oportunidades frente a un equipo menor que estuvo a punto de llevarse el premio gordo gracias a dos tantos de Marcus Thuram, el hijo del mítico Lilian Thuram.

Sus aciertos colocaron al cuadro germano 2-0 en el marcador para dejar a los hombres de Zidane a punto de acumular su peor racha de derrotas en sus 65 años de historia en todas las competiciones. Nunca había perdido cuatro veces seguidas y gracias al empuje final, con más corazón que cabeza, y con los tantos de Karim Benzema en el minuto 87 y de Casemiro en el 93, salvó los muebles y evitó jugar dos finales seguidas contra el Inter.

Mientras, el equipo de Antonio Conte se peleó con el gol y no pudo superar al Shakhtar (0-0) para sumar otro empate. El cuadro nerazzurri remató dos veces al larguero por medio de Nicolò Barella y de Romelu Lukaku y falló una ocasión clarísima en las botas del argentino Lautaro Martínez, que en la segunda parte mandó un balón fuera del campo cuando tenía la portería vacía. Fue el símbolo de la impotencia del Inter, que, sin puntería, se dejó dos puntos en Ucrania.

En Rusia, el Bayern Múnich no bajo el pie del acelerador y, pese a firmar un partido gris, mantiene su pleno de triunfos en la competición después de superar 1-2 al Lokomotiv de Moscú. De momento, el campeón parece infalible y con seis puntos de seis posibles en el grupo A ya empieza a saborear media clasificación.

No lo tuvo fácil. El equipo dirigido por Marko Nikolic aguantó el tipo y sacó la peor versión del Bayern, muy lejos del nivel que alcanzó ante el Atlético pero suficiente para encadenar 13 victorias consecutivas en la Liga de Campeones.

El rodillo de los hombres de Hansi Flick comenzó a funcionar pronto con el tanto de Leon Goretzka, que cabeceó una buena jugada a un toque entre Corentin Tolisso y Benjamin Pavard. Un tiro al palo de Kingsley Coman y un gol anulado a Robert Lewandowski precedieron al empate, obra de Anton Miranchuk tras coger la espalda a Lucas Hernández. Los 6.000 hinchas del Lokomotiv estallaron de alegría, pero enmudecieron con la volea final de Joshua Kimmich que evitó la sorpresa.

En el otro partido del grupo A, el Atlético consiguió una victoria importantísima (3-2) ante el Salzburgo con un nombre propio: Joao Félix. El jugador portugués completó un partido excepcional, hizo un doblete, mandó al poste una chilena y fue decisivo en un buen encuentro rojiblanco que se complicó inmerecidamente el choque.

El Salzburgo aprovechó casi cada ocasión de la que dispuso y llegó a ponerse 1-2 en el marcador tras remontar el gol inicial de Marcos Llorente. Entre Dominik Szoboszlai y Mergim Berisha, desquiciaron a un grupo de jugadores que había hecho méritos para conseguir un resultado mejor. Entonces, apareció Joao Felix y con dos zarpazos dio aire al Atlético, ahora segundo en la tabla.

Otro aspirante al título, el Manchester City, acumuló, como el Bayern y el Liverpool, su segunda victoria para hacer pleno. Pep Guardiola vio desde el banquillo como su equipo dominó casi de principio a fin el choque ante el Olympique Marsella (0-3) y dejó sin puntos a la escuadra francesa con los goles de Ferrán Torres, Ilkay Gündogan y Raheem Stearling. Un 0-3 cómodo y líder del grupo D.

En el otro partido del grupo, el Oporto tomó aire a costa del Olympiacos. Los aciertos de Fabio Vieira y de Sergio Oliveira, en la primera y en la segunda parte, respectivamente, dieron la victoria al cuadro portugués, que iguala en la segunda posición del grupo con el equipo griego.

Y en el grupo D, el Liverpool no falló para aplicar la lógica ante la "cenicienta" de los cuatro clubes en liza. El Midtjylland no fue rival para el cuadro inglés y sucumbió en la segunda parte con un tanto de penalti de Mohamed Salah y con un gol de Diogo Jota, que abrió el marcador con un tanto a placer. Pleno de victorias para los hombres de Jurgen Klopp.

Por detrás sigue el Atalanta, que vive de la voracidad del delantero colombiano Duván Zapata. Hizo un doblete, ya suma tres tantos en la presente edición de la Liga de Campeones, acumula cuatro en los últimos tres partidos oficiales y salvó a su equipo de la derrota frente al Ajax (2-2).

El equipo neerlandés se adelantó en la primera parte por medio de Dusan Tadic y de Lassina Traoré, pero Zapata apareció como un torbellino para empatar con un gran remate de cabeza a centro del argentino "Papu" Gómez y con una carrera impresionante que culminó con un zapatazo que dejó al Ajax sin dos puntos.