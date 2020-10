El grupo nipón ANA anota una caída semestral del 72 % en sus ingresos

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 27 oct (EFE).- El grupo de aviación nipón ANA, el principal de Japón, anunció este martes que había cerrado el primer semestre de su año fiscal con fuertes pérdidas netas y una caída del 72 % en sus ingresos operativos, como consecuencia del impacto de la covid-19.

All Nippon Airways, más conocida por sus siglas ANA, dio cuenta este martes de que en los seis meses que cerró en septiembre pasado tuvo unas pérdidas netas de 188.477 millones de yenes (1.521 millones de euros).

Este resultado contrasta con el beneficio neto que el grupo tuvo en el primer semestre de su ejercicio anterior, que fue de 56.787 millones de yenes (458 millones de euros).

Los ingresos operativos anotaron una caída del 72,4 %, hasta 291.834 millones de yenes (2.355 millones de euros), fundamentalmente porque el número de pasajeros que transportó internacionalmente se derrumbó en un 96,3 %, hasta 193.827.

Con el fin de reducir estas pérdidas, ANA anunció que está adoptando un programa de desvinculación temporal de empleados, renuncias voluntarias y una reducción de salarios y bonos, entre otras medidas

Los resultados de ANA están vinculados fundamentalmente a la decisión de Japón de cerrar sus fronteras en abril pasado para los visitantes extranjeros, con recomendaciones a los japoneses para que evitaran salir del país si no es absolutamente necesario.

Parte de esas restricciones se han comenzado a levantar en las últimas semanas, pero Japón sigue sin recibir turistas extranjeros, con una caída del 99 % respecto a los niveles de marzo pasado, cuando la covid-19 se había extendido todavía en Japón.

No sólo sufrieron las operaciones internacionales de ANA, sino que también se resintió el número de pasajeros de vuelos nacionales por una reducción del 80 % en el semestre cerrado en septiembre pasado respecto al mismo período del año pasado.

Con vistas al ejercicio del año fiscal, que cerrará a finales de marzo próximo, ANA calcula que el número de pasajeros internacionales que transportará será la mitad respecto a los niveles del ejercicio anterior, y en el caso de los nacionales llegará al 70 %.

En cuanto al resultado total, ANA calcula que cerrará el año fiscal con unas pérdidas netas de 510.000 millones de yenes (4.117 millones de euros).