El centrocampista Jhasmani Campos se despide de la selección de Bolivia

En la imagen, el centrocampista boliviano Jhasmani Campos. EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 27 oct (EFE).- El centrocampista Jhasmani Campos anunció este martes su despedida de la sección de Bolivia con la satisfacción de haber cumplido el sueño que tenía de niño de defender la camiseta de La Verde, pero con la espina de no haber llegado a un Mundial.

Campos, de 32 años, señaló en un comunicado que cumplió un ciclo con el combinado nacional, al que llegó en 2007 y con el que tuvo su última participación saliendo de suplente en la segunda parte el pasado 10 de octubre en el 5-0 que Bolivia perdió ante Brasil en Sao Paulo, en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022.

Jhasmani Campos reconoció que fue una decisión difícil, emocionado por todos los recuerdos con La Verde, con la única pena de no haber diputado un Mundial con su país.

Campos era uno de los convocados por Bolivia para el partido de clasificación a Catar del pasado 13 de octubre contra Argentina en La Paz, pero el seleccionador, el venezolano César Farías, no le dio minutos en el encuentro que La Verde perdió 1-2.

Bolivia es última del grupo sudamericano en la lucha por ir al próximo Mundial, en la que le esperan en noviembre Ecuador como local y Paraguay como visitante.

El centrocampista ofensivo juega en The Strongest de La Paz tras haber pasado por otros clubes de Bolivia, Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Tailandia, mientras que con la selección boliviana disputó cuatro copas América y marcó dos goles.