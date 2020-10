El boicot a productos franceses alejará a Turquía "aún más" de la UE

El boicot a los productos franceses propuesto por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan es contrario al espíritu de los acuerdos comerciales firmados por Turquía y alejará todavía más a Ankara de la UE, señaló este martes una fuente de la Comisión Europea.

Los acuerdos firmados por Turquía y la UE prevén el libre intercambio de mercaderías, y "las obligaciones bilaterales a las que Turquía se ha comprometido bajo estos acuerdos deben ser plenamente respetadas", apuntó la fuente.

Erdogan causó conmoción el lunes al llamar a boicotear productos franceses, en medio de una áspero enfrentamiento verbal con el presidente Emmanuel Macron, por el apoyo del mandatario francés a la publicación de las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma.

"Así como en Francia algunos dicen 'no compren las marcas turcas' me dirijo desde aquí a mi nación: 'Sobre todo no presten atención a las marcas francesas, no las compren'", dijo Erdogan.

"Se está llevando a cabo una campaña de linchamiento contra los musulmanes parecida a la de los judíos de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial", añadió.

Las declaraciones de Erdogan hicieron estallar manifestaciones en países de mayoría musulmana contra Macron y Francia.

De inmediato, altos funcionarios europeos rechazaron las declaraciones del mandatario turco.

La jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel, dijo que se trataba de "comentarios difamatorios que son completamente inaceptables".

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, afirmó que "las declaraciones dirigidas por el presidente Erdogan al presidente Macron son inaceptables".

Turquía negocia desde 1987 su incorporación a la UE pero las relaciones entre Ankara y el bloque europeo viven momentos de extrema tensión.

En especial, la UE condenó las "provocaciones" turcas en el Mediterráneo oriental, al desplegar un navío de exploración de hidrocarburos en aguas cuya jurisdicción es reclamada por Chipre.

El despliegue de ese navío promovió una enérgica reacción de Grecia, e hizo encender las luces de alarma por el riesgo de un conflicto armado en el Mediterráneo.

