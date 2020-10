El alcalde de Nueva York pide al público no viajar en la temporada festiva

En la imagen un registro al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien recomendó no viajar en momentos en que los casos de la covid-19 han resurgido a través del país y en otras naciones. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 27 oct (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, recomendó este martes a los neoyorquinos no viajar en momentos en que los casos de la covid-19 han resurgido a través del país y advirtió que si lo hacen, tendrán que cumplir cuarentena a su regreso al estado.

"No viaje a un estado con una alta tasa de infección, no viaje a un país con una alta tasa de infección, porque podría contagiarse, poner en peligro a familias y traer la propagación a Nueva York", indicó durante su conferencia de prensa diaria sobre el virus.

"También está claro que estar conectados entre sí en todo el país, en todo el mundo, crea un verdadero desafío", afirmó.

De Blasio dijo ser consciente que esta temporada festiva - con el Día de Acción de Gracia y Navidad- es un momento en que se quiere visitar a la familia y otros seres queridos.

Pero, advirtió además que, 2020 "es el año en el que tenemos que hacer las cosas de manera diferente porque vemos que el nivel de infección aumenta en todo el país, en todo el mundo" y "será duro" tomar una decisión.

De Blasio indicó así mismo que la ciudad aumentará la aplicación de las pautas de viaje que requieren que quienes vengan a esta ciudad desde estados de alto riesgo pasen por una cuarentena de dos semanas.

"Es duro y doloroso. Con suerte, esta será la única temporada navideña que se verá afectada por esta horrible enfermedad", sostuvo el alcalde y pidió al Gobierno federal que endurezca las reglas para quienes viajan en avión, exigiendo que demuestren que dieron negativo en la prueba del virus al menos 72 horas antes de su vuelo, tanto a pasajeros domésticos como internacionales.

"Un mandato federal que diga que nadie puede viajar en avión a menos que pueda probar que ha tenido un resultado negativo reciente en una prueba nos mantendrá a todos a salvo", sostuvo.

"Sabemos que las pruebas han marcado la diferencia", afirmó en su rueda de prensa.

De Blasio también pidió a los neoyorquinos que puedan donar sangre que den un paso al frente ya que las reservas del Banco de Sangre de la ciudad se han reducido.

Explicó que los eventos que suelen hacerse en oficinas de gobiernos y otros lugares para la recolecta de sangre no se han podido realizar y han bajado los niveles del almacenamiento.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 8.697.710 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 225.676 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.424. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.969 personas.