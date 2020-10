Coronavirus.- España recibe de la UE un primer tramo de 6.000 millones del préstamo para pagar ERTE y autónomos

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha desembolsado este martes el primer tramo del préstamo a España para financiar el gasto público en ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos que asciende a 6.000 millones de euros, según ha informado la institución en un comunicado.



Además, el Ejecutivo comunitario ha pagado a Italia 10.000 millones de euros y a Polonia 1.000 millones de euros. Se trata de los primeros desembolsos de Bruselas con cargo al fondo europeo de 100.000 millones de euros con el que la UE quiere apoyar las políticas que busquen sostener el empleo durante la pandemia, bautizado como SURE.



Bruselas ha destacado que estas préstamos con "condiciones favorables" ayudarán a los países europeos ha hacer frente a aumentos "repentinos" del gasto público como consecuencia de las medidas adoptadas para evitar despidos masivos. Las condiciones de estos créditos, incluido el interés de los préstamos, están contemplados en los contratos firmados entre cada Estado y la Comisión Europea, que por ahora no han trascendido.



Italia, España y Polonia son los tres Estados miembros que más se beneficiarán de este instrumento con préstamos que ascenderán en total a 27.000 millones, 21.300 millones y 11.200 millones, respectivamente. En total, la UE ha dado 'luz verde' a las solicitudes de 17 socios comunitarios, que en conjunto recibirán préstamos del SURE por valor de casi 90.000 millones de euros.



El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que el desembolso de los primeros tramos "marca un hito importante para la solidaridad europea" , pero ha añadido que "no es más que el principio" en un momento en el que "Europa se prepara para un invierno difícil".



"Gracias al instrumento SURE, hemos conseguido estar a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos de una rápida entrega de las ayudas en tiempos de crisis. Me alegra ver que los ciudadanos y las empresas de España, Italia y Polonia serán los primeros beneficiarios", ha destacado por su parte el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.



La Comisión Europea completó la semana pasada la primera emisión de bonos sociales con los que financiará este fondo contra el desempleo. En esa operación capturó 17.000 millones de euros en bonos a diez y veinte años y registró una demanda de 233.000 millones.