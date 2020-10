Con los contagios aumenta el temor a un colapso sanitario en Europa

Turín. (Italia) EFE/EPA/Tino Romano

Redacción Internacional, 27 oct (EFE).- La segunda ola de la pandemia de la COVID-19 se difunde por toda Europa y en los diferentes países se instala la preocupación por el sostenimiento de los sistemas sanitarios, mientras crecen los contagios.

Después de las dificultades que atravesaron gran parte de los Estados europeos con hospitales al borde del colapso, el problema se presenta de nuevo, tanto en medios técnicos como de personal.

BÉLGICA

Con una incidencia acumulada de 1.390,9 casos de media por 100.000 habitantes en 14 días, Bélgica ha superado a la República Checa (1379,8) y es ya el país europeo más golpeado por la segunda oleada de covid. Bélgica registra una media de nuevas infecciones diarias de 13.052 en la última semana, según el último boletín de las autoridades sanitarias belgas, y el avance semanal medio de los contagios es del 38 %.

Las hospitalizaciones en Bélgica se incrementan a un ritmo semanal del 88 %, con 502 ingresos de media al día, mientras que los decesos ligados al Sars-CoV-2 se sitúan en una media diaria de 48,3 fallecimientos, un alza semanal del 50 %. Preocupa especialmente la situación de los hospitales, que ya están sometidos a mucha presión y podrían quedarse sin camas de cuidados intensivos en dos semanas.

Desde el lunes 19 de octubre, Bélgica aplica un toque de queda nocturno en todo el país, que tiene completamente cerrado el sector de la hostelería.

RUSIA

Rusia registró 320 fallecidos por covid-19 en las últimas 24 horas, el mayor número de decesos en un día desde el comienzo de la pandemia, informaron este martes las autoridades sanitarias del país. Según las estadísticas oficiales, en la pasada jornada se detectaron 16.550 nuevos positivos por coronavirus, 4.312 de ellos en Moscú, que es el principal foco infeccioso del país.

"El sistema (sanitario) está trabajando hoy a plena capacidad, por lo que es imprescindible que todos nos unamos para detener este proceso infeccioso", dijo este martes el ministro de Sanidad de Rusia, Mijaíl Murashko. Subrayó que el comportamiento responsable de los ciudadanos es clave para contener la epidemia de covid-19.

Con 1.547.774 casos acumulados, Rusia es a día de hoy el cuarto país del mundo en número de positivos por coronavirus después de Estados Unidos, la India y Brasil.

ALEMANIA

La falta de personal en los hospitales se está convirtiendo en uno de los principales problemas en la atención de los pacientes con coronavirus en Alemania, donde el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos se ha duplicado en las últimas dos semanas.

Hay suficientes camas y aparatos de respiración adicionales en las unidades de cuidados intensivos, pero los facultativos temen la escasez de profesionales para atender a los pacientes.

En las unidades de cuidados intensivos hay actualmente 1.362 pacientes con coronavirus, de los cuales 622 requieren respiración asistida. Alemania registró 11.409 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, frente a los 6.868 hace una semana, según datos del RKI actualizados la pasada medianoche. El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 449.275, con 10.098 víctimas mortales, 42 más en un día.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa, con la mayor tasa de casos de covid-19 de la Unión Europea, ha optado por decretar el toque de queda entre las 21.00 y las 05.00 horas, tras constatar que las severas medidas impuestas para frenar la pandemia no están surtiendo el efecto deseado. Según informó hoy el Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se registraron más de 10.000 nuevos contagios por coronavirus en todo el país centroeuropeo, de 10,6 millones de habitantes.

El Gobierno checo ha advertido recientemente que las medidas aplicadas a lo largo de octubre para restringir los contactos con el fin de frenar la expansión del patógeno han resultado ineficaces y decidió anoche decretar el toque de queda a partir de mañana, 28 de octubre, fiesta nacional en la República Checa. Con ello, queda prohibido salir de casa entre las 9 de la noche y las 5 de la madrugada, salvo determinadas excepciones justificadas.

Las autoridades prevén que las capacidades hospitalarias se verán superadas en la segunda semana de noviembre, lo que ha llevado a abrir un nuevo hospital de campo en la capital, con 500 camas y que está operativo desde el pasado domingo. En la actualidad se cuentan 163.000 infecciones activas de coronavirus, con 5.613 pacientes hospitalizados, 800 de ellos en estado grave.

FRANCIA

El presidente francés, Emmanuel Macron, organiza este martes un Consejo de Defensa para preparar un endurecimiento de las restricciones que podrían llegar a alguna forma de confinamiento ante la amenaza de hospitales desbordados en las próximas semanas. El jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Tenon de París, Gilles Pialoux, es uno de los muchos médicos que estos últimos días se ha pronunciado por la vuelta a un confinamiento ante lo que ve que se viene encima.

"Hay que reconfinar el país y dejar de lado la economía porque eso se puede recuperar. Sin embargo, si se falla con una reanimación, eso no se puede recuperar", ha señalado Pialoux en una entrevista al canal BFMTV, al que ha subrayado la "brutalidad" de esta segunda ola que está siendo "más precoz, más crítica y más fuerte" de lo que se había anticipado.

En los últimos siete días, han ingresado en los hospitales franceses 13.066 personas por coronavirus y, según las cifras comunicadas este lunes por la agencia de salud pública, actualmente están ingresadas 17.784, de las cuales 2.770 en las ucis. Eso significa que hay siete veces más ingresados por covid-19 ahora que cuando Francia comenzó el confinamiento del 17 de marzo y cuatro veces más en las ucis.

ITALIA

En Italia el quince por ciento de las plazas disponibles en las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes infectados por la Covid-19. Está previsto que el porcentaje descienda al once ante las 1.660 plazas adicionales que se han establecido para dar respiro en los hospitales del país.

El Gobierno italiano ha decretado algunos cierres de actividades, como gimnasios, teatros y cines, e impuesto el horario de cierre a las 18.00 horas para restaurantes y bares con el objetivo de frenar la curva de infecciones en un momento en el que se registran cerca de 20.000 casos diarios y con las unidades de cuidados intensivos que empiezan poco a poco a llenarse en toda Italia.

Actualmente los pacientes en las UCI italianas a causa de la Covid-19 son 1.284 y crecen una media de 90 personas al día, lo que hace temer que en pocas semanas a pesar del aumento de plazas vuelvan a estar colapsadas, como ocurrió en marzo. Preocupa no sólo el número insuficiente de camas, sino también la falta de personal.

Por otra parte, la pasada noche se vivieron escenas de guerrilla urbana en varias ciudades italianas, como Milán y Turín, durante las protestas contra el cierre a las 18.00 horas de algunas actividades y de los bares y restaurantes, decretado por el Gobierno para frenar los contagios por coronavirus.

POLONIA

El Ministerio polaco de Sanidad informó este martes de que en las últimas 24 horas ha registrado 16.300 nuevos infectados de coronavirus, un nuevo récord en un país que experimenta un fuerte repunte de casos tras una suave primera ola.

El número total de infectados se sitúa así en los 280.229. Entre ellos se encuentra el presidente polaco, Andrzej Duda, que anunció este lunes que había dado positivo y que "se encuentra bien", según explicó su portavoz, Blazej Spychalski.

Polonia está experimentando un fuerte aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas, registrando varios máximos consecutivos tras haber mantenido bajo control la pandemia entre marzo y junio de este año sin tener que recurrir a grandes restricciones. El crecimiento es ahora exponencial y se prevé que esta semana alcance los 300.000 infectados.

REINO UNIDO

El Reino Unido ha registrado otros 20.890 nuevos contagios y otros 102 fallecimientos por covid-19, según los últimos datos oficiales, mientras los expertos alertan de un incremento "exponencial" de contagios por el país. En las últimas 24 horas otras 1.142 personas han tenido que ser hospitalizadas a causa del virus, que se ha cobrado desde el inicio de la pandemia 44.998 fallecimientos en el conjunto del Reino Unido y más de 890.000 contagios, de acuerdo con el ministerio británico de Sanidad.

El llamado Grupo Científico Asesor para Emergencias (Sage) del Ejecutivo conservador ha indicado que es "casi seguro que la epidemia continúa creciendo de manera exponencial por todo el país". Las nuevas infecciones están aumentando rápidamente por grandes áreas de Inglaterra y se han detectado repuntes significativos en zonas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

RUMANÍA

Un total de 104 enfermos de covid-19 murieron en las pasadas 24 horas en Rumanía, que establece así un nuevo récord de fallecidos en un solo día. En el parte de este martes el Gobierno también informó de 4.724 nuevas infecciones diagnosticadas en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de casos confirmados en el país a 217.216.

Mientras tanto, 824 pacientes diagnosticadas con esa enfermedad permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos. El ministro de Sanidad, Nelu Tataru, declaró este lunes que el país tiene operativas 1.200 camas en las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales, mientras se esperan habilitar 200 camas adicionales hasta final de mes. Rumanía ha vivido en octubre un nuevo repunte de casos que ha llevado a las autoridades a cerrar escuelas, bares, restaurantes, casinos, cines y teatros en algunas de sus principales ciudades.

PAÍSES BAJOS

Las autoridades sanitarias informaron este lunes de la detección de 10.353 nuevos positivos en las 24 horas precedentes, así como del fallecimiento de 26 pacientes por Covid-19, lo que indica que los nuevos casos siguen aumentando a pesar del "confinamiento parcial" introducido hace ya dos semanas.

Además, 2.249 pacientes con coronavirus se encuentran hospitalizados en el país, de los cuales, unas 506 personas están en unidades de cuidados intensivos.

El primer ministro, Mark Rutte, se dirigirá este martes a la población en una nueva rueda de prensa, pero ya adelantó ayer que no anunciará nuevas medidas y que prefiere esperar otra semana para ver los efectos de las restricciones actuales, que incluyen el cierre total de la hostelería y la prohibición de consumo de alcohol y drogas a partir de las 20.00 horas.

PORTUGAL

Los hospitales portugueses empiezan a organizarse para afrontar la complicada próxima semana, en las que se calcula que podrán crecer un 80 % los hospitalizados y superarse el máximo de internados en cuidados intensivos de la primera ola.

Con la presión hospitalaria en aumento -Portugal tiene actualmente 1.672 pacientes covid ingresados, el número más alto de toda la pandemia- algunos hospitales del área de Lisboa y en el norte, la zona más afectada por la expansión de la curva, empiezan a avisar de que habrá que tomar decisiones en próximos días.

La presión sobre estos centros concentra la preocupación en la segunda ola covid en Portugal, donde se espera que el número de pacientes hospitalizados por coronavirus aumente más del 80 % de aquí a la próxima semana, hasta superar los 3.000 ingresos el día 4 de noviembre, con 444 en cuidados intensivos.

UNIÓN EUROPEA

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) responsable en materia de Inmigración, Margaritis Schinas, anunció este martes que ha dado positivo por coronavirus, por lo que seguirá una cuarentena. Schinas, que el pasado viernes se reunió en Bruselas con el ministro griego de Migración, Panagiotis Mitarachi, es el segundo caso de coronavirus en el Ejecutivo comunitario, tras el de la comisaria de comisaria de Ciencia e Innovación, Mariya Gabriel, el 10 de octubre.