Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Crece la crisis del coronavirus, los legisladores abandonan Washington y hoy se da a conocer una gran cantidad de noticias corporativas.

Cierres

Dado el creciente aumento de contagios por covid en Europa, los Gobiernos se están viendo obligados a evaluar nuevos cierres, ya que las medidas más suaves no están funcionando. El respaldo popular a controles más estrictos parece ser mucho más bajo que en la primavera, lo que aumenta la dificultad para los políticos que ahora están imponiendo restricciones más estrictas a los traslados. En Estados Unidos, los contagios están afectando a poblaciones de mayor edad después de un período de prevalencia entre personas más jóvenes.

El Senado se retira

Los senadores estadounidenses dejaron ayer Washington por el receso preelectoral, lo que significa que prácticamente no hay esperanzas de un paquete de estímulo antes de las elecciones de la próxima semana. Nuevas conversaciones ayer entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, una vez más no lograron acabar con las diferencias existentes que siguen frustrando un acuerdo. Mientras tanto, el presidente Donald Trump está concentrado en hacer campaña: hoy tiene programadas tres manifestaciones y, para el fin de semana, están previstas hasta cinco o seis por día en un último esfuerzo para la reelección. El candidato demócrata Joe Biden sigue teniendo una ventaja de 8 puntos en las encuestas nacionales, según RealClearPolitics.

Noticias corporativas

Las Vegas Sands Corp., la compañía de casinos más grande del mundo, está evaluando la venta de sus instalaciones en Las Vegas debido a que su propietario, Sheldon Adelson, está enfocando la empresa hacia el mercado asiático. En Europa, BP Plc. obtuvo una pequeña ganancia en el tercer trimestre, pero advirtió sobre más desafíos por delante. Banco Santander SA reportó una ganancia que superó las estimaciones de los analistas. Más tarde en EE.UU., se espera que Microsoft Corp. dé a conocer sólidos resultados, los mercados estarán atentos a Caterpillar Inc. en busca de señales del estado de la economía global. Es un día ajetreado para los informes de los fabricantes de medicamentos, ya que Pfizer Inc., Merck & Co. y Eli Lilly & Co. podrían revelar noticias sobre sus tratamientos contra el covid.

Mercados mixtos

La caída de ayer en el S&P 500, el abandono de toda esperanza de un estímulo y la desenfrenada pandemia de covid continúan afectando a los inversionistas hoy. El índice MSCI Asia-Pacific descendió 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,1%. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedía 0,7% a las 5:50 a.m. a pesar de algunos resultados corporativos mejores a los pronosticados. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura con una leve alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,798%, mientras que el petróleo y el oro registraban escasa variación.

También hoy...

Los pedidos de bienes duraderos de septiembre se conocen a las 8:30 a.m. Tanto la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda como S&P CoreLogic informan los precios de las viviendas para agosto a las 9:00 a.m. Los datos de confianza del consumidor y los datos del sector manufacturero de la Fed de Richmond se publican a las 10:00 a.m. La conferencia de inversionistas de Robin Hood comienza hoy con Stan Druckenmiller, David Einhorn, Boaz Weinstein, Ken Griffin y Paul Tudor Jones como oradores.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.