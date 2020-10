China aumenta compras a EEUU ante objetivo de acuerdo comercial

(Bloomberg) -- China aumentó las compras de productos estadounidenses en septiembre a medida que su economía se fortalecía, aunque todavía está lejos del objetivo para todo el año establecido en su acuerdo comercial de primera fase en EE.UU.

El valor mensual de los bienes estadounidenses que China compró en virtud del acuerdo comercial alcanzó un récord de US$9.900 millones en septiembre, a medida que aumentaron las importaciones de petróleo, soja y automóviles. Aun así, las compras de China se encuentran solo al 38,5% de un objetivo total de más de US$170.000 millones para el año, según cálculos de Bloomberg basados en datos de la Administración de Aduanas.

Según el acuerdo firmado en enero, China se comprometió a comprar US$200.000 millones adicionales en bienes y servicios de EE.UU. respecto al nivel de 2017 para finales de 2021. La pandemia de coronavirus canceló parte de esos planes a medida que la demanda colapsaba en el primer trimestre, pero la recuperación de China desde entonces está ganando impulso, con una aceleración gradual de las importaciones.

Las compras de bienes energéticos estadounidenses aumentaron aproximadamente un 75% en septiembre respecto al mes anterior, ya que China importó una cantidad de récord de petróleo. El incremento podría reflejar el aumento de la demanda de petróleo y suministros estadounidenses para calefacción más baratos a medida que se acerca el invierno.

El valor de los productos agrícolas comprados a Estados Unidos aumentó alrededor del 60%, y las importaciones de soja aumentaron más del 600%. El algodón también repuntó, posiblemente debido a que China intentó reponer las reservas estatales, ya que la demanda de la industria textil del país está mostrando señales de recuperación.

Los datos de aduanas mostraron que China había comprado el 35,35% de los productos agrícolas estadounidenses que acordó en virtud del acuerdo comercial en 2020. La cifra contrasta con un comunicado del Gobierno la semana pasada en el que decía que las compras ascendieron a US$23.000 millones, o el 71% del objetivo. La última cifra incluye los productos enviados, así como los vendidos, pero aún no exportados por EE.UU.

Las compras de vehículos de China a Estados Unidos aumentaron el mes pasado, lo que impulsó las importaciones manufactureras en general y reflejó un repunte de la confianza del consumidor. Las compras de circuitos integrados se mantuvieron estables en el mes.

Nota Original:China Ramps Up Imports from U.S. as Trade Deal Target Looms

©2020 Bloomberg L.P.