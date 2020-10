Chile.- Piñera apela a la unidad de su coalición para influir en la redacción de la nueva Constitución

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha pedido unidad a su coalición política, Chile Vamos, para presentar una lista común en la votación para elegir a los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna, después de que el referéndum del domingo haya evidenciado las discrepancias entre quienes querían una nueva Constitución y quienes eran partidarios de mantener la aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet.



Piñera se ha reunido con varios de sus ministros y con representantes de los diferentes partidos que conforman el bloque para analizar los resultados del plebiscito, en el que una mayoría de ciudadanos reclamó una reforma constitucional y que el nuevo texto fuese redactado por una cámara elaborada 'ex profeso' para este fin.



El mandatario ha reconocido que "la ciudadanía se pronunció de forma fuerte y clara" y marcó "el inicio de un camino" que, "en primer lugar", pasa por el consenso interno. Así, ha abogado por "dejar de lado las divisiones" y apostar por una "lista única", según el periódico 'El Mercurio'.



"Si nos dividimos todos, nadie va a ser escuchado, nadie va a lograr dejar una huella en esa convención constitucional", ha advertido Piñera, partidario de esta misma unidad se extienda también a otras elecciones, tanto a nivel local como nacional.



El presidente aspira a que "Chile pueda tener una Constitución en que no sea el eje del debate de la discusión la polémica, sino que sea el gran marco de unidad, de estabilidad, y de proyección hacia el futuro". La reforma constitucional fue una de las promesas con las que Piñera logró aplacar la ola de protestas originada hace más de un año, sin precedentes en la historia chilena reciente.



Las elecciones para designar a los miembros de la futura Convención Constitucional están previstas para abril de 2021 y este nuevo órgano estará formado por 155 personas repartidas de forma equitativa por género y con una representación reservada a pueblos indígenas. El referéndum final no se celebrará, en principio, hasta la segunda mitad de 2022.