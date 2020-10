Casa Real.- La Casa del Rey contará con una partida de 8 millones de euros, la misma que en 2020 según el Gobierno

12/10/2020 La Familia Real durante el acto que se celebra en la plaza de la Armería del Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional o Día de la Hispanidad, en Madrid (España), a 12 de octubre de 2020. La celebración este año es mucho más íntima sin el tradicional desfile por el Paseo de la Castellana, en un día en el que se conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América por parte de España. POLITICA José Oliva - Europa Press



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado este martes por el Consejo de Ministros contempla una partida de 8 millones de euros para la Casa del Rey, que según el Gobierno es la misma cantidad de la que dispuso Zarzuela en 2020.



La partida presupuestaria destinada a sufragar a la Familia Real y a la institución que asiste al monarca estuvo congelada los años 2015 y 2016, pero en los dos siguiente ejercicios (2017 y 2018) experimentó un leve incremento.



Dado que desde entonces las Cortes Generales no han aprobado una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, la cifra total que constituyó el presupuesto de la Casa de S.M. el Rey para los ejercicios de 2019 y 2020 fue la que se consigna en las cuentas de 2018 prorrogadas, que asciende a 7.887.150,00 euros.



Sin embargo, según el documento aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el presupuesto calculado de la Casa del Rey para este año es de 8 millones, tras haber hecho uso de sus reservas y después de la subida salarial para los empleados públicos del año 2020. Y propone congelar esa misma partida para 2021.



Eso sí, si se compara el proyecto de 2021 con la partida presupuestaria de 2018, los últimos prorrogados, el incremento es del 1,43%.



PRIMER AÑO SIN ASIGNACIÓN AL REY EMÉRITO



Según la Constitución, corresponde al jefe del Estado distribuir libremente la partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado para su Casa. De este presupuesto, el sueldo de Felipe VI en el año 2019 fue de 248.562,36 euros, según consta en la última publicación de la Casa Real.



Por su parte, la asignación de la reina Letizia fue de 136.701,36 euros y la de doña Sofía, de 111.854,88 euros. La princesa Leonor y la infanta Sofía no tienen retribución del Estado.



Además, este 2020 la Casa del Rey anunció la retirada de la asignación salarial a Don Juan Carlos tras las informaciones que le vinculaban con supuestas cuentas en Suiza. Hasta el mes de marzo, cuando se realizó el anuncio, el rey emérito percibió al menos 33.000 euros de las arcas públicas. El ex jefe del Estado había recibido en años anteriores más de 194.000 euros.



CORTES GENERALES



Por otro lado, en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2021 el Gobierno de coalición asigna a las Cortes generales un presupuesto global de 237 millones de euros para financiar la actividad del Congreso, el Senado, las Cortes, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central.



Según el Ejecutivo, esa cifra, que ya fue aprobada por las Cámaras hace una semana, dado que tienen autonomía presupuestaria, supone un incremento del 5,7% respecto de la cuantía utilizada este año por el Parlamento, una vez incorporado el aumento salarial de los empleados públicos el pasado enero.