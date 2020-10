Bolivia.- Murillo tilda a la Justicia de "vergüenza" tras la anulación de la orden de arresto contra Morales

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha calificado a la Justicia de la nación andina de "vergüenza" y "servil", tras la anulación de la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales.



A juicio de Murillo, la Justicia se ha rendido ante un partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), sin llevar a cabo ninguna investigación de las denuncias que pesan sobre el expresidente boliviano.



En este contexto, ha considerado que el presidente y el vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente, tienen que efectuar cambios en la Justicia del país latinoamericano y la Fiscalía, según ha informado el diario 'El Deber'.



Así, ha opinado que la línea del nuevo Gobierno ha de bastarse en el "respeto", la "reconciliación" y no en la "persecución", antes de señalar que deben mostrar certezas sobre que realmente gobernarán Bolivia ellos y no Morales.



La Justicia boliviana anuló la orden de arresto contra Morales al "observarse la vulneración de su derecho a la defensa". No obstante, la Fiscalía advirtió de que seguirá adelante con las investigaciones por la presunta implicación de Morales en las fuertes protestas registradas a finales de 2019 por movimientos afines tras su salida del poder después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo.



La Fiscalía investiga al líder del MAS por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y financiación al terrorismo, y ha pedido su detención preventiva a consecuencia de un audio que se remonta a noviembre de 2019 y en el que habría revelado estar en contacto con el dirigente Faustino Yucra, con el que habría coordinado el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimentos.