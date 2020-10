Bitcóin sube al nivel más alto desde colapso postburbuja en 2018

(Bloomberg) -- El bitcóin se está acercando a niveles no vistos desde justo después del estallido de la burbuja del mercado de criptomonedas hace casi tres años.

El mayor token digital por valor de mercado llegó a subir un 3,7% a US$13.497 el martes, justo por debajo del máximo de US$13.851 establecido el 26 de junio de 2019. Si supera ese nivel, sería la cota más alta desde que el bitcóin cotizara a US$16.932 en enero de 2018, justo unas semanas después de que el token alcanzara un nivel histórico de alrededor de US$20.000. La criptomoneda había caído a US$3.136 en diciembre de 2018.

Los fanáticos de las criptomonedas han aplaudido una serie de avances recientes, como la posibilidad de que clientes de PayPal Holdings Inc. utilicen monedas digitales, el lanzamiento de un fondo de bitcóin por parte de Fidelity Investments, o la decisión de Square Inc. junto con MicroStrategy Inc. de invertir en la moneda.

“Parece que hay más entusiasmo y que las criptomonedas se usarán con más frecuencia”, dijo Edward Moya, analista de mercado sénior de Oanda Corp. “El mundo parece preparado para una moneda digital”.

Asimismo, los bancos centrales de todo el mundo han mostrado un mayor interés en crear dinero digital. A principios de este mes, el Banco Central Europeo dijo que comenzaría a experimentar con una versión digital del euro mientras lleva a cabo una consulta pública. Muchos vieron el paso como un gran avance hacia la introducción de la tecnología.

El bitcóin se ha apreciado casi un 25% este mes y más del 80% este año. El índice Bloomberg Galaxy Crypto, que hace un seguimiento de las criptomonedas más importantes, ha ganado alrededor del 17% en octubre.

