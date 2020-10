Bielorrusia.- Lukashenko equipara la huelga opositora con el terrorismo

03/10/2020 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha equiparado la huelga general convocada desde el lunes por la oposición con el terrorismo y ha asegurado que los organizadores de la nueva movilización "han cruzado la línea roja en muchos aspectos" al entrar en una etapa de "radicalización".



Lukashenko ha admitido que Bielorrusia atraviesa un "periodo tenso", en alusión a la ola de protestas que vive la antigua república soviética desde el 9 de agosto, fecha de las elecciones presidenciales. El mandatario obtuvo entonces su sexto mandato consecutivo, pero ni los opositores internos ni gran parte de la comunidad internacional se fían de los resultados oficiales.



La oposición, aglutinada en el Consejo de Coordinación y liderada por la excandidata presidencial Svetlana Tijanovskaya, había dado un ultimátum a Lukashenko para que dimitiera y liberara a los detenidos. Vencido el plazo, el lunes dio inicio a una huelga general a la que el Gobierno ha tratado de quitar relevancia.



"Echando la vista atrás, dije que deberíamos actuar con cautela, dado que (los manifestantes) todavía no habían cruzado la línea roja. En los últimos días, la han cruzado de muchas maneras", ha advertido Lukashenko, que ha abierto la puerta a nuevas medidas de represión, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial BelTA. "El Gobierno debe responder", ha dicho.



"¿Cómo podemos responder al hecho de que ya han comenzado a bloquear el funcionamiento del sistema ferroviario y las vías? Esto puede llevar a accidentes graves, a desastres y al fallecimiento de muchas personas. Son acciones de grupos criminales organizados con signos de terrorismo", ha agregado.



En este sentido, ha apuntado que ya no es "una guerra de informaciones", sino una "guerra terrorista lanzada en varias direcciones". "Debemos detenerla", ha sentenciado.



AVISO A TRABAJADORES Y ESTUDIANTES



Lukahensko ha denunciado destrozos en las calles de Minsk, pero al mismo tiempo ha señalado que "la gente está ya harta de todo esto", dando por hecho que las movilizaciones opositoras tienen cada vez menos respaldo a pesar de que el domingo se volvieron a manifestar unas 100.000 personas contra el Gobierno.



El Ejecutivo aseguró el lunes que la huelga no había interrumpido la actividad laboral y educativa y este martes Lukashenko ha insistido en que "son muy pocos" los trabajadores que han secundado el paro. En relación a los estudiantes, ha advertido de que quien viole la ley "debería ser privado de su derecho a estudiar".



"Enviadlos al Ejército o a la calle. Dejadlos que se movilicen, pero deben ser expulsados de la Universidad. Lo mismo ocurre con los profesores", ha planteado el mandatario bielorruso.