Begoña Villacís se pronuncia. ¿A quién se parece Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera

26/10/2020 Begoña Villacís ha asistido a los Premios de "El Español" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Begoña Villacís ha sido uno de los rostros políticos que han asistido a los Premios Leones que concede, coincidiendo con su quinto aniversario, el diario digital "El Español", dirigido por Pedro J. Ramírez. La vicealcaldesa de Madrid, tan amable como siempre con los medios de comunicación, ha desvelado - pese a no conocer todavía a la pequeña a causa de la pandemia del Covid-19 - a quién se parece Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera.



La política de Ciudadanos, muy preocupada por la situación actual, confiesa que "espero que 2020 se pase pronto y venga el 2021 rápido, que de verdad cambie todo esto, que podamos acabar con la pandemia y que la gente tenga trabajo".



Preguntada una vez más por las comparaciones con su parecido con Megan Markle - algo que le persigue desde que la actriz comenzó su relación con el Príncipe Harry - Villacís asegura sonriente que "se parecerá ella a mí que yo soy dos años mayor, pero es es mejor que te comparen con Megan Markle que con... no digo nombres".



La vicealcaldesa de Madrid, excompañera de partido de Albert Rivera y con quien sigue manteniendo una gran amistad, asegura que se está leyendo el libro del exlíder de Ciudadanos y no duda en afirmar que el abogado "tiene mucho que decir, es un buen político".



Al preguntarle por la hija que Rivera tiene con Malú, Lucía, de cuatro meses, Villacís confiesa que todavía no ha podido conocerla: "La veo por fotos porque me manda muchas fotos pero ahora mismo estamos en una situación un poco atípica". Y desvela, por primera vez, a quién se parece la pequeña: "Un poco a los dos. Parte de cada uno de ellos".