Arrestan a un coordinador del partido de Leopoldo López en Venezuela

Imagen de archivo del líder opositor venezolano Leopoldo López durante una entrevista concedida a Efe en Carcas en mayo de 2019. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 27 oct (EFE).- La oposición venezolana denunció este martes el arresto, junto a otras dos personas, del periodista Roland Carreño, quien actúa como coordinador de Voluntad Popular (VP), el partido del opositor Leopoldo López, sin que todavía hayan podido confirmar el lugar de detención ni su estado actual.

Carreño estaba acompañado por su vecino Yeferson Aguada y el dirigente político de VP Elías Rodriguez cuando los tres fueron "abordados por camionetas negras sin identificación", dice una breve nota de prensa de llamado Gobierno interino que encabeza el opositor Juan Guaidó.

Se trata de una "desaparición" por la que la oposición "hace responsable al dictador (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro por cualquier agresión en su contra".

La misma postura ha mantenido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) al alegar que luego de 12 horas no se conocía el paradero de Carreño ni de sus acompañantes, por lo que no han podido comprobar su estado actual ni han tenido acceso a abogados.

"Más de 12 horas lleva desaparecido el periodista Roland Carreño. Ni sus abogados, ni su familia han tenido noticias de él. Alertamos al mundo sobre un nuevo hecho de desaparición forzosa y la gravedad que significa en términos de derechos y protección de víctimas", dice un mensaje del sindicato difundido en la red social Twitter.

El Colegio Nacional de Periodistas, por su parte, aseguró esta madrugada que Carreño había sido recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, una información que no ha podido ser comprobada de manera independiente por la oposición que sigue denunciando la "desaparición forzosa".

Hasta las 12.30 GMT las autoridades no se habían referido a este caso que ocurre en medio de varias detenciones relacionadas con la marcha a España de Leopoldo López, quien abandonó la residencia del embajador español en Caracas, donde permaneció 18 meses en calidad de huésped mientras era solicitado por la Justicia venezolana.